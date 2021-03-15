«КАК НАШИ ГОДЫ-ТО ЛЕТЯТ…» + 65? Почтенный возраст пушкинской эпохи в Музее А.С. Пушкина

Настоящий выставочный проект является откликом на последние события в мире, когда многие люди, перешагнувшие рубеж шестидесяти пяти лет, из-за пандемии оказались на долгий срок отрезаны от активной социальной жизни. Нашей выставкой мы хотели напомнить, что «шестьдесят пять +» – это не закат жизни. Это возраст, в котором человек еще полон сил и творческих устремлений. Свидетельство тому – деятельность выдающихся представителей русской и мировой культуры, живописные и графические портреты которых составили экспозицию.
Среди них – Микеланджело Буонарроти, в возрасте 66 лет создавший фреску «Страшный суд» в Сикстинской капелле Ватикана; Виктор Гюго, в 66 написавший роман «Человек, который смеется»; Мигель де Сервантес, в 68 завершивший прославившего его «Дон Кихота»; Гете, в 80 лет еще продолжавший работу над «Фаустом».
Из наших соотечественников на выставке представлены всемирно известные писатели Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; великие полководцы А.В. Суворов и М.И. Кутузов; крупнейший мастер русской портретной резцовой гравюры Н.И. Уткин; историк, археолог и художник А.Н. Оленин и многие другие. Наряду с ними демонстрируются портреты тех, чьих имен мы не знаем, – «маститых старцев» и женщин, «в летах полной зрелости» еще сохранивших следы былой красоты, запечатленной художниками для будущих поколений.
Хорошо известно, что в разные исторические эпохи продолжительность жизни была разной. Представление о возрасте менялось с течением времени, и пушкинская эпоха не стала исключением. Люди начала XIX века привыкли к походам и сражениям, смерть сделалась привычной и ассоциировалась не со старостью и болезнями, а с молодостью и мужеством. «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина / Кто не дочел ее романа…» – писал Пушкин. Тем не менее, каждый человек надеялся пройти полностью свой жизненный путь, достигнуть, вслед за детством, отрочеством и юностью, также зрелости и старости. В прошлом люди взрослели раньше, чем сейчас. В XVIII столетии 14–15-летние девочки уже считались невестами. Затем столь ранние замужества вышли из обычной практики и нормальным для брака возрастом стали считаться 17–19 лет. Юноша из дворянской семьи в 16–17 лет заканчивал обучение, чтобы поступить на службу. Два года он еще жил в родительском доме, не располагая собственными средствами, после чего переходил на положение полностью самостоятельного человека.
Серединой жизненного пути считалось тридцатилетие – «полдень жизни», «точка равновесия» между еще не ушедшей молодостью и наступившей зрелостью. Однако этот возрастной рубеж имел разное значение для женщины и мужчины. Для первой он был началом увядания, для второго – расцвета, обретения мудрости и жизненного опыта. «Я нашел в ней, несмотря на ее тридцать лет, прелестную брюнетку и самую приветливую хозяйку», – говорил А.А. Фет об одной из своих знакомых. «Он был не стар, а что называется “мужчина в самой поре” – между тридцатью пятью и сорока годами», – писал И.А. Гончаров о герое романа «Обыкновенная история». Интересная мысль о различном восприятии возраста принадлежит героине романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: «Только в России люди в пятьдесят лет считают себя стариками, а …> во Франции пятидесятилетний человек считает себя в расцвете лет, а сорокалетний – молодым Большинство наших героев не ощущали себя «стариками». Богатство внутреннего мира, осознание целостности, полноты и значимости своей жизни давало им на это право.
До конца своих дней они сохраняли активную, деятельную позицию, а их творческий потенциал продолжал раскрываться не менее ярко, чем в молодые годы. «…Дай Бог, – писал на склоне лет П.А. Вяземский, – чтобы, в остающиеся мне годы, я …> мог совершить что-нибудь и такое, что и после меня осталось бы добрым обо мне воспоминанием».
На выставке представлены живописные и графические портреты XVIII–XIX веков. Одни из них выполнены признанными художниками – П.Ф. Борелем, В.И. Гау, К.К. Гампельном, Б.-Ш. Митуаром; другие – неизвестными мастерами. Большинство тех, кто изображен на портретах, это выдающиеся ученые, художники, скульпторы, литераторы и государственные деятели, прожившие долгую и яркую жизнь. Предметы мебели и декоративно-прикладного искусства позволяют почувствовать атмосферу эпохи, а редкие книжные издания и рукописные материалы того времени воссоздают исторический, нравственный и культурно-бытовой контекст, в котором жили и действовали герои выставки.
А.А. Василевский. Екатерина Александровна Архарова (1755–1836). Вторая половина 1820‑х. Холст, масло. КП-2694, ОР-665
А.В. Васильев. Александр Васильевич Васильев (1767–1847). 1839 год. Холст, масло. КП-20400, Ж‑381
С.И. Судариков. Елизавета Петровна Янькова (1768– 1861). 1845 год. Картон бристольский, акварель, белила, карандаш, лак. КП-22356, ОР-4652
А.А. Бутурлина (?) с оригинала Эндера 1820 года. Дмитрий Петрович Бутурлин (1763–1829). 1820‑е годы. Бумага тонированная, акварель, карандаш КП-9009, ОР-2239
Неизвестный художник с оригинала И.Б. Лампи-старшего 1794 года. Николай Борисович Юсупов (1750–1831). Конец XVIII – начало XIX века. Холст, масло. КП-23023, Ж‑526
Неизвестный художник. Портрет Шарля-Пьера Берто. 1800‑е годы. Холст, масло. КП-14769, Ж‑197
В.А. Голике (?). Портрет чиновника с орденом Св. Анны 2‑й ст. и Св. Владимира 3‑й ст. 1830‑е годы. Пластина металлическая (медь), масло. КП-12765, Ж‑120
Б.-Ш. Митуар (?). Наталья Петровна Голицына (1741 или 1744 – 1837). 1830‑е годы. Холст, масло. КП-656, ОР-210
Э.К. Гаугер. Портрет неизвестной пожилой женщины (Наталья Гаугер?). Середина XIX века (1864?). Холст, масло. КП-21351. Ж‑385
А.В. Васильев. Александр Васильевич Васильев (1767–1847). 1839 год. Холст, масло. КП-20400, Ж‑381Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.