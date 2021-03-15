«КАК НАШИ ГОДЫ-ТО ЛЕТЯТ…» + 65? Почтенный возраст пушкинской эпохи в Музее А.С. Пушкина

Насто­я­щий выста­воч­ный про­ект явля­ет­ся откли­ком на послед­ние собы­тия в мире, когда мно­гие люди, пере­шаг­нув­шие рубеж шести­де­ся­ти пяти лет, из-за пан­де­мии ока­за­лись на дол­гий срок отре­за­ны от актив­ной соци­аль­ной жиз­ни. Нашей выстав­кой мы хоте­ли напом­нить, что «шесть­де­сят пять +» – это не закат жиз­ни. Это воз­раст, в кото­ром чело­век еще полон сил и твор­че­ских устрем­ле­ний. Сви­де­тель­ство тому – дея­тель­ность выда­ю­щих­ся пред­ста­ви­те­лей рус­ской и миро­вой куль­ту­ры, живо­пис­ные и гра­фи­че­ские порт­ре­ты кото­рых соста­ви­ли экспозицию.

Сре­ди них – Мике­лан­дже­ло Буо­нар­ро­ти, в воз­расте 66 лет создав­ший фрес­ку «Страш­ный суд» в Сикс­тин­ской капел­ле Вати­ка­на; Вик­тор Гюго, в 66 напи­сав­ший роман «Чело­век, кото­рый сме­ет­ся»; Мигель де Сер­ван­тес, в 68 завер­шив­ший про­сла­вив­ше­го его «Дон Кихо­та»; Гете, в 80 лет еще про­дол­жав­ший рабо­ту над «Фау­стом».

Из наших сооте­че­ствен­ни­ков на выстав­ке пред­став­ле­ны все­мир­но извест­ные писа­те­ли Л.Н. Тол­стой и И.С. Тур­ге­нев; вели­кие пол­ко­вод­цы А.В. Суво­ров и М.И. Куту­зов; круп­ней­ший мастер рус­ской порт­рет­ной рез­цо­вой гра­вю­ры Н.И. Уткин; исто­рик, архео­лог и худож­ник А.Н. Оле­нин и мно­гие дру­гие. Наря­ду с ними демон­стри­ру­ют­ся порт­ре­ты тех, чьих имен мы не зна­ем, – «масти­тых стар­цев» и жен­щин, «в летах пол­ной зре­ло­сти» еще сохра­нив­ших сле­ды былой кра­со­ты, запе­чат­лен­ной худож­ни­ка­ми для буду­щих поколений.

Хоро­шо извест­но, что в раз­ные исто­ри­че­ские эпо­хи про­дол­жи­тель­ность жиз­ни была раз­ной. Пред­став­ле­ние о воз­расте меня­лось с тече­ни­ем вре­ме­ни, и пуш­кин­ская эпо­ха не ста­ла исклю­че­ни­ем. Люди нача­ла XIX века при­вык­ли к похо­дам и сра­же­ни­ям, смерть сде­ла­лась при­выч­ной и ассо­ци­и­ро­ва­лась не со ста­ро­стью и болез­ня­ми, а с моло­до­стью и муже­ством. «Бла­жен, кто празд­ник жиз­ни рано / Оста­вил, не допив до дна / Бока­ла пол­но­го вина / Кто не дочел ее рома­на…» – писал Пуш­кин. Тем не менее, каж­дый чело­век наде­ял­ся прой­ти пол­но­стью свой жиз­нен­ный путь, достиг­нуть, вслед за дет­ством, отро­че­ством и юно­стью, так­же зре­ло­сти и ста­ро­сти. В про­шлом люди взрос­ле­ли рань­ше, чем сей­час. В XVIII сто­ле­тии 14–15-летние девоч­ки уже счи­та­лись неве­ста­ми. Затем столь ран­ние заму­же­ства вышли из обыч­ной прак­ти­ки и нор­маль­ным для бра­ка воз­рас­том ста­ли счи­тать­ся 17–19 лет. Юно­ша из дво­рян­ской семьи в 16–17 лет закан­чи­вал обу­че­ние, что­бы посту­пить на служ­бу. Два года он еще жил в роди­тель­ском доме, не рас­по­ла­гая соб­ствен­ны­ми сред­ства­ми, после чего пере­хо­дил на поло­же­ние пол­но­стью само­сто­я­тель­но­го человека.

Сере­ди­ной жиз­нен­но­го пути счи­та­лось трид­ца­ти­ле­тие – «пол­день жиз­ни», «точ­ка рав­но­ве­сия» меж­ду еще не ушед­шей моло­до­стью и насту­пив­шей зре­ло­стью. Одна­ко этот воз­раст­ной рубеж имел раз­ное зна­че­ние для жен­щи­ны и муж­чи­ны. Для пер­вой он был нача­лом увя­да­ния, для вто­ро­го – рас­цве­та, обре­те­ния муд­ро­сти и жиз­нен­но­го опы­та. «Я нашел в ней, несмот­ря на ее трид­цать лет, пре­лест­ную брю­нет­ку и самую при­вет­ли­вую хозяй­ку», – гово­рил А.А. Фет об одной из сво­их зна­ко­мых. «Он был не стар, а что назы­ва­ет­ся “муж­чи­на в самой поре” – меж­ду трид­ца­тью пятью и соро­ка года­ми», – писал И.А. Гон­ча­ров о герое рома­на «Обык­но­вен­ная исто­рия». Инте­рес­ная мысль о раз­лич­ном вос­при­я­тии воз­рас­та при­над­ле­жит геро­ине рома­на Л.Н. Тол­сто­го «Анна Каре­ни­на»: «Толь­ко в Рос­сии люди в пять­де­сят лет счи­та­ют себя ста­ри­ка­ми, а …> во Фран­ции пяти­де­ся­ти­лет­ний чело­век счи­та­ет себя в рас­цве­те лет, а соро­ка­лет­ний – моло­дым Боль­шин­ство наших геро­ев не ощу­ща­ли себя «ста­ри­ка­ми». Богат­ство внут­рен­не­го мира, осо­зна­ние целост­но­сти, пол­но­ты и зна­чи­мо­сти сво­ей жиз­ни дава­ло им на это право.

До кон­ца сво­их дней они сохра­ня­ли актив­ную, дея­тель­ную пози­цию, а их твор­че­ский потен­ци­ал про­дол­жал рас­кры­вать­ся не менее ярко, чем в моло­дые годы. «…Дай Бог, – писал на склоне лет П.А. Вязем­ский, – что­бы, в оста­ю­щи­е­ся мне годы, я …> мог совер­шить что-нибудь и такое, что и после меня оста­лось бы доб­рым обо мне воспоминанием».

На выстав­ке пред­став­ле­ны живо­пис­ные и гра­фи­че­ские порт­ре­ты XVIII–XIX веков. Одни из них выпол­не­ны при­знан­ны­ми худож­ни­ка­ми – П.Ф. Боре­лем, В.И. Гау, К.К. Гам­пель­ном, Б.-Ш. Миту­а­ром; дру­гие – неиз­вест­ны­ми масте­ра­ми. Боль­шин­ство тех, кто изоб­ра­жен на порт­ре­тах, это выда­ю­щи­е­ся уче­ные, худож­ни­ки, скуль­пто­ры, лите­ра­то­ры и госу­дар­ствен­ные дея­те­ли, про­жив­шие дол­гую и яркую жизнь. Пред­ме­ты мебе­ли и деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искус­ства поз­во­ля­ют почув­ство­вать атмо­сфе­ру эпо­хи, а ред­кие книж­ные изда­ния и руко­пис­ные мате­ри­а­лы того вре­ме­ни вос­со­зда­ют исто­ри­че­ский, нрав­ствен­ный и куль­тур­но-быто­вой кон­текст, в кото­ром жили и дей­ство­ва­ли герои выставки.

А.А. Васи­лев­ский. Ека­те­ри­на Алек­сан­дров­на Арха­ро­ва (1755–1836). Вто­рая поло­ви­на 1820‑х. Холст, мас­ло. КП-2694, ОР-665

А.В. Васи­льев. Алек­сандр Васи­лье­вич Васи­льев (1767–1847). 1839 год. Холст, мас­ло. КП-20400, Ж‑381

С.И. Суда­ри­ков. Ели­за­ве­та Пет­ров­на Янь­ко­ва (1768– 1861). 1845 год. Кар­тон бри­столь­ский, аква­рель, бели­ла, каран­даш, лак. КП-22356, ОР-4652

А.А. Бутур­ли­на (?) с ори­ги­на­ла Энде­ра 1820 года. Дмит­рий Пет­ро­вич Бутур­лин (1763–1829). 1820‑е годы. Бума­га тони­ро­ван­ная, аква­рель, каран­даш КП-9009, ОР-2239

Неиз­вест­ный худож­ник с ори­ги­на­ла И.Б. Лам­пи-стар­ше­го 1794 года. Нико­лай Бори­со­вич Юсу­пов (1750–1831). Конец XVIII – нача­ло XIX века. Холст, мас­ло. КП-23023, Ж‑526

Неиз­вест­ный худож­ник. Порт­рет Шар­ля-Пье­ра Бер­то. 1800‑е годы. Холст, мас­ло. КП-14769, Ж‑197

В.А. Голи­ке (?). Порт­рет чинов­ни­ка с орде­ном Св. Анны 2‑й ст. и Св. Вла­ди­ми­ра 3‑й ст. 1830‑е годы. Пла­сти­на метал­ли­че­ская (медь), мас­ло. КП-12765, Ж‑120

Б.-Ш. Миту­ар (?). Ната­лья Пет­ров­на Голи­цы­на (1741 или 1744 – 1837). 1830‑е годы. Холст, мас­ло. КП-656, ОР-210

Э.К. Гау­гер. Порт­рет неиз­вест­ной пожи­лой жен­щи­ны (Ната­лья Гау­гер?). Сере­ди­на XIX века (1864?). Холст, мас­ло. КП-21351. Ж‑385

А.В. Васи­льев. Алек­сандр Васи­лье­вич Васи­льев (1767–1847). 1839 год. Холст, мас­ло. КП-20400, Ж‑381

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