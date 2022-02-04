«Время композитора»: Музей музыки и Союз композиторов России запускают новый цикл концертов современной музыки

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16 февраля 2022 года в Музее С.С. Прокофьева (Камергерский пер., д 6) стартует новый цикл концертов современной музыки «Время композитора», подготовленный Российским национальным музеем музыки совместно с Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ.

Как звучит музыка российских композиторов? В рамках цикла концертов «Время композитора» прозвучат премьеры новых сочинений молодых композиторов из разных городов России: Екатеринбурга, Майкопа, Москвы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и др. Композиторы исполнят свою музыку, расскажут, чему посвящены их произведения и примут участие в Q&A-сессиях. Ведущая и модератор программ – научный сотрудник Музея С.С. Прокофьева Алиса Насибулина.

Даты концертов (начало в 19:00, продолжительность: 90 минут):

  • 16 февраля: Мурат Кабардоков (Нальчик/Санкт-Петербург);
  • 23 марта: Екатерина Суворкина (Нижний Новгород);
  • 14 апреля: Роман Цыпышев (Екатеринбург);
  • 25 мая: Артём Пысь (Майкоп/ Москва).

Подарок всем слушателям – диск с музыкой композитора.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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