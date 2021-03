В Царицыно прозвучала музыка солнечных гор Армении

18 фев­ра­ля 2021 года про­шла онлайн-транс­ля­ция вто­ро­го в теку­щем сезоне кон­цер­та цик­ла «Посоль­ские вече­ра в Цари­цы­но» — «Джаз сол­неч­ных гор». Зри­те­ли полу­чи­ли уни­каль­ную воз­мож­ность позна­ко­мить­ся с одним из самых инте­рес­ных музы­каль­ных направ­ле­ний — армян­ским джа­зом. Как под­чер­ки­ва­ют музы­кан­ты, в этом жан­ре про­из­ве­де­ния испол­ня­ют серд­цем. Меро­при­я­тие было орга­ни­зо­ва­но Наци­о­наль­ным фон­дом под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей (НФПП) и музе­ем-запо­вед­ни­ком «Цари­цы­но» при содей­ствии Посоль­ства Рес­пуб­ли­ки Арме­ния в Рос­сий­ской Федерации.

Как напом­ни­ли орга­ни­за­то­ры меро­при­я­тия, почти три года назад Посоль­ство Арме­нии пер­вым сре­ди дипло­ма­ти­че­ских пред­ста­ви­тельств отклик­ну­лось на ини­ци­а­ти­ву про­ве­де­ния «Посоль­ских вече­ров» и под­дер­жа­ло начи­на­ние НФПП и музея-запо­вед­ни­ка «Цари­цы­но». Почет­ным гостем про­шед­ше­го вече­ра стал Чрез­вы­чай­ный и Пол­но­моч­ный Посол Рес­пуб­ли­ки Арме­ния Вар­дан Тога­нян. По его сло­вам, создан­ная несколь­ко лет назад онлайн-пло­щад­ка дала воз­мож­ность наро­дам раз­ных стран сбли­зить­ся, нала­див куль­тур­ное обще­ние. «Я очень рад, что мы опять про­во­дим эти вече­ра после тако­го зати­шья, в этом пре­крас­ном Опер­ном доме, в «Цари­цыне», — отме­тил дипло­мат. — Посоль­ство Арме­нии в Москве про­дол­жит сотруд­ни­че­ство с вами».

Гене­раль­ный дирек­тор музея-запо­вед­ни­ка «Цари­цы­но» Ели­за­ве­та Фоки­на побла­го­да­ри­ла Вар­да­на Тога­ня­на, напом­нив об осо­бой свя­зи меж­ду Арме­ни­ей и музе­ем-запо­вед­ни­ком. Так, одна из жем­чу­жин Ека­те­ри­нин­ско­го зала Боль­шо­го Цари­цын­ско­го двор­ца — скульп­ту­ра Ека­те­ри­ны Вели­кой — 50 лет хра­ни­лась в Наци­о­наль­ной гале­рее Арме­нии. «В 2006 году скульп­ту­ра была пере­да­на нам, с тех пор отно­ше­ния меж­ду нашим музе­ем и рес­пуб­ли­кой ста­ли еще более тес­ны­ми», — ука­за­ла руко­во­ди­тель музея.

Испол­ни­тель­ный дирек­тор НФПП Ната­лья Гой­ден­ко отме­ти­ла уди­ви­тель­ную теп­ло­ту про­шед­ше­го вече­ра. «Рос­сию и Арме­нию свя­зы­ва­ют тес­ные куль­тур­ные и дру­же­ствен­ные свя­зи уже мно­го-мно­го лет, и мы рады, что наш про­ект спо­соб­ству­ет раз­ви­тию и про­дол­же­нию этих тра­ди­ций», — заяви­ла она.

«Армян­ский джаз чрез­вы­чай­но инте­ре­сен, само­бы­тен, он внес огром­ный вклад в раз­ви­тие миро­во­го музы­каль­но­го искус­ства, — рас­ска­за­ла кура­тор «Посоль­ских вече­ров» Анна Гени­на. — Когда мы дума­ли о назва­нии кон­цер­та, то пред­ста­ви­ли себе пре­крас­ные зали­тые солн­цем горы Арме­нии. Так роди­лось назва­ние «Джаз сол­неч­ных гор».

Уни­каль­ность Seven Eight Band — одно­го из луч­ших этно-кол­лек­ти­вов Рос­сии, кото­рый поз­во­лил зри­те­лям онлайн-транс­ля­ции насла­дить­ся необыч­ным зву­ча­ни­ем армян­ско­го джа­за, — под­черк­нул извест­ней­ший зна­ток жан­ра Миха­ил Мит­ро­поль­ский. «Кол­лек­тив Seven Eight Band — это даже не ансамбль, а собра­ние вир­ту­оз­ных соли­стов, — пояс­нил экс­перт. — Знаю, что в этом кол­лек­ти­ве невоз­мож­но заме­нить ни одно­го музы­кан­та, инстру­мен­ты, кото­ры­ми они вла­де­ют, экзо­тич­ны и необыч­ны. Напри­мер, гита­ра без ладов. А инстру­мен­тов здесь раза в три-четы­ре боль­ше, чем участников».

Кон­церт транс­ли­ро­вал­ся на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки», на сай­те музея-запо­вед­ни­ка «Цари­цы­но», а так­же на сай­те про­ек­та «Посоль­ские вече­ра в Цари­цыне». Ниже мы пуб­ли­ку­ем фото­ре­пор­таж с мероприятия:

Фото­граф Ники­та ПАЛШКОВ

укра­ли