В Царицыно прозвучала музыка солнечных гор Армении

18 февраля 2021 года прошла онлайн-трансляция второго в текущем сезоне концерта цикла «Посольские вечера в Царицыно» — «Джаз солнечных гор». Зрители получили уникальную возможность познакомиться с одним из самых интересных музыкальных направлений — армянским джазом. Как подчеркивают музыканты, в этом жанре произведения исполняют сердцем. Мероприятие было организовано Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП) и музеем-заповедником «Царицыно» при содействии Посольства Республики Армения в Российской Федерации.
Как напомнили организаторы мероприятия, почти три года назад Посольство Армении первым среди дипломатических представительств откликнулось на инициативу проведения «Посольских вечеров» и поддержало начинание НФПП и музея-заповедника «Царицыно». Почетным гостем прошедшего вечера стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения Вардан Тоганян. По его словам, созданная несколько лет назад онлайн-площадка дала возможность народам разных стран сблизиться, наладив культурное общение. «Я очень рад, что мы опять проводим эти вечера после такого затишья, в этом прекрасном Оперном доме, в «Царицыне», — отметил дипломат. — Посольство Армении в Москве продолжит сотрудничество с вами».
Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина поблагодарила Вардана Тоганяна, напомнив об особой связи между Арменией и музеем-заповедником. Так, одна из жемчужин Екатерининского зала Большого Царицынского дворца — скульптура Екатерины Великой — 50 лет хранилась в Национальной галерее Армении. «В 2006 году скульптура была передана нам, с тех пор отношения между нашим музеем и республикой стали еще более тесными», — указала руководитель музея.
Исполнительный директор НФПП Наталья Гойденко отметила удивительную теплоту прошедшего вечера. «Россию и Армению связывают тесные культурные и дружественные связи уже много-много лет, и мы рады, что наш проект способствует развитию и продолжению этих традиций», — заявила она.
«Армянский джаз чрезвычайно интересен, самобытен, он внес огромный вклад в развитие мирового музыкального искусства, — рассказала куратор «Посольских вечеров» Анна Генина. — Когда мы думали о названии концерта, то представили себе прекрасные залитые солнцем горы Армении. Так родилось название «Джаз солнечных гор».
Уникальность Seven Eight Band — одного из лучших этно-коллективов России, который позволил зрителям онлайн-трансляции насладиться необычным звучанием армянского джаза, — подчеркнул известнейший знаток жанра Михаил Митропольский. «Коллектив Seven Eight Band — это даже не ансамбль, а собрание виртуозных солистов, — пояснил эксперт. — Знаю, что в этом коллективе невозможно заменить ни одного музыканта, инструменты, которыми они владеют, экзотичны и необычны. Например, гитара без ладов. А инструментов здесь раза в три-четыре больше, чем участников».
Концерт транслировался на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», а также на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне». Ниже мы публикуем фоторепортаж с мероприятия:
Фотограф Никита ПАЛШКОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.