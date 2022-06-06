«Музыкальное сердце театра» объявило о приеме заявок на театральный фестиваль

«Музыкальное сердце театра — 2022»: стартовал прием заявок на участие в лаборатории национального фестиваля.

Лаборатория «Музыкальное сердце театра» представляет собой часть одноименного фестиваля и премии. К участию в ней приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, а также режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра.

Лаборатория пройдет в Екатеринбурге с 21 по 26 ноября 2022 года в рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра».

27 ноября состоится питчинг эскизов спектаклей в формате семи-стейдж (semi-stage). Каждый эскиз будет выглядеть как своеобразная полусценическая презентация произведения для музыкального театра, без сценографии и декораций. Цель данной лаборатории — продемонстрировать новый, яркий, уникальный материал художественным руководителям и директорам театров. Куратор творческой лаборатории — Александр Пантыкин, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Заявки на участие в лаборатории принимаются с 1 июня до 31 июля 2022 года на официальном сайте проекта. Организаторы обеспечивают иногородним участникам лаборатории проезд, проживание и питание в Екатеринбурге, а также возможность посещения всех фестивальных мероприятий, церемонию награждения. В рамках лаборатории для ее участников будут проведены мастер-классы. Об условиях интеграции в проект актеров будет объявлено дополнительно, после опубликования списка отобранных авторских работ и кандидатур режиссеров.

По словам народного артиста России, композитора, президента фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Максима Дунаевского: «Уже в нескольких километрах от столицы творческая жизнь движется совершенно иначе и каждый проект вынужден буквально доказывать свое право на существование. Фестиваль «Музыкальное сердце театра» — трибуна, с которой каждый сможет донести до зрителей собственную позицию и быть оцененным!»

Нациоциональный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» — это единственный проект в сфере культуры, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклях неакадемического направления — рок-операм, саундрамам, мюзиклам, опереттам и различным экспериментальных формам музыкального театра. Основная миссия проекта – поддержка и популяризация произведений музыкального театра, выявление новых идей и форм, поддержка молодых авторов и исполнителей. В 2022 году фестиваль пройдет в с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.