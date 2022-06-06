Михаил Царёв стал новым управляющим партнером ГК Владимира Овчаренко

Группа компаний Владимира Овчаренко сообщает о назначении Михаила Царева с июня 2022 года управляющим партнером группы.

Михаил Царев обладает более чем 20-летним опытом профессиональным управленческим опытом. Начав с работы в международной консультационно-аудиторской компании, в том числе много лет в качестве партнера, он на протяжении нескольких лет руководил медийным холдингом в качестве СЕО. В культурной области со-учредитель и президент Московского Клуба Коллекционеров искусства, учредитель международного анимационного фестиваля Linoleum.

«Михаил является уверенным и ориентированным на результат руководителем с сильным организационным и коммуникативным опытом. Нам важна ещё и его любовь к искусству. Уверен, что наша совместная работа позволит группе компаний укрепить лидирующие позиции на рынке искусства России», – говорит Владимир Овчаренко.

Михаил Царев получил высшее образование в Московском Финансовом Институте, является сертифицированным аудитором (CPA). Профессор Финансового Университета, Москва (2006-2014), по специальности «Слияния и Поглощения».

Группа компаний Владимира Овчаренко является лидером на рынке современного искусства России. В состав группы входят одна из первых частных галерей в России – OVCHARENKO (с 1990 до 2018 года – РИДЖИНА), аукцион современного искусства VLADEY (с 2013 года), арт-шоу DA!MOSCOW (с 2019 года).

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