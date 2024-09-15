«Музыкальные Колумбы Латинской Америки»: Наталья Жукова рассказала о подготовке к концерту ClassicaPlus в музее С.Рихтера

Музыкант, артист и руководитель проекта ClassicaPlus Наталья Жукова рассказала читателям АртМосковии о предстоящем концерте в мемориальной квартире — музее С. Рихтера состоится премьера программы «Музыкальные Колумбы Латинской Америки».
– Наталья, как появилась идея концерта?
— Мне хотелось сыграть некоторые произведения Альберто Хинастеры, Эйтора Вилла — Лобоса, которые привлекли меня необычными составами и я предложила исполнить их в одном из концертов в Мемориальной квартире Святослава Рихтера.
– Как велась подготовка программы концерта?
– Программа концерта 20 сентября подготовлена совместно с Юлией Исааковной Де-Клерк, заведующей отделом Отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина специально для концертного сезона «Фольклор и композиторы» в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера.
– Кто еще принимает участие?
– Лауреаты международных и всероссийских конкурсов:
Анна Янчишина, скрипка
Алиса Калашникова, скрипка
Иоанн Бердюгин, альт
Арсений Котляревский, виолончель
Валерия Прокушева, фортепиано
Владислав Румынский, гитара
– Следует ли слушателям ожидать сюрпризов в программе?
– В программе прозвучат редко исполняемые произведения латиноамериканских авторов.
– Почему именно выбор пал на музыку стран Латинской Америки?
– Тема концертного этого сезона — «Фольклор и композиторы».
– Музыкальные произведения каких авторов будут исполнены?
– В программе: А. Хинастера, М. Понсе, А.Г. Катурла, М.Б. Хименес, Э. Вила-Лобос
– Это ваше личные пристрастия или общее желание всех участников коллектива познакомить публику именно с этими музыкантами и их творчеством?
– Это скорее любопытство, интерес узнать что — то новое и поделиться с публикой.
– Музей-квартира С.Рихтера — не случайная площадка или «так получилось»?
– Это одна из наших любимых площадок, к которой мы относимся как к родному дому. Всегда с трепетом ждем там выступления.
– Что бы вы порекомендовали вашим слушателям? С каким настроением вы бы посоветовали приходить на концерт?
– Мне кажется, что на этом концерте можно представить себя Колумбом, дерзнувшего отправиться вслед за мечтой.
– Планы на будущее…
– Приключения… Хорошие.
Беседовала Шура ШЫНДЫРЕЙ,
Фотографии из личного архива музыкантов.