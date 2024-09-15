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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Музыкальные Колумбы Латинской Америки»: Наталья Жукова рассказала о подготовке к концерту ClassicaPlus в музее С.Рихтера

editor
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Наталья Жукова флейта

Музыкант, артист и руководитель проекта ClassicaPlus Наталья Жукова рассказала читателям АртМосковии о предстоящем концерте в мемориальной квартире — музее С. Рихтера состоится премьера программы «Музыкальные Колумбы Латинской Америки».

– Наталья, как появилась идея концерта?

— Мне хотелось сыграть некоторые произведения Альберто Хинастеры, Эйтора Вилла — Лобоса, которые привлекли меня необычными составами и я предложила исполнить их в одном из концертов в Мемориальной квартире Святослава Рихтера.

– Как велась подготовка программы концерта?

– Программа концерта 20 сентября подготовлена совместно с Юлией Исааковной Де-Клерк, заведующей отделом Отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина специально для концертного сезона «Фольклор и композиторы» в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера.

– Кто еще принимает участие?

– Лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

Анна Янчишина скрипка

Анна Янчишина, скрипка

Алиса Калашникова скрипка

Алиса Калашникова, скрипка

Иоанн Бедюгин альт

Иоанн Бердюгин, альт

Арсений Котляревский виолончель

Арсений Котляревский, виолончель

Валерия Прокушева фортепиано

Валерия Прокушева, фортепиано

Владислав Румынский гитара

Владислав Румынский, гитара

– Следует ли слушателям ожидать сюрпризов в программе?

– В программе прозвучат редко исполняемые произведения латиноамериканских авторов.

– Почему именно выбор пал на музыку стран Латинской Америки?

– Тема концертного этого сезона — «Фольклор и композиторы».

– Музыкальные произведения каких авторов будут исполнены?

– В программе: А. Хинастера, М. Понсе, А.Г. Катурла, М.Б. Хименес, Э. Вила-Лобос

– Это ваше личные пристрастия или общее желание всех участников коллектива познакомить публику именно с этими музыкантами и их творчеством?

– Это скорее любопытство, интерес узнать что — то новое и поделиться с публикой.

– Музей-квартира С.Рихтера — не случайная площадка или «так получилось»?

– Это одна из наших любимых площадок, к которой мы относимся как к родному дому. Всегда с трепетом ждем там выступления.

– Что бы вы порекомендовали вашим слушателям? С каким настроением вы бы посоветовали приходить на концерт?

– Мне кажется, что на этом концерте можно представить себя Колумбом, дерзнувшего отправиться вслед за мечтой.

– Планы на будущее…

– Приключения… Хорошие.

Беседовала Шура ШЫНДЫРЕЙ,
Фотографии из личного архива музыкантов.

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