«Музыкальные Колумбы Латинской Америки»: Наталья Жукова рассказала о подготовке к концерту ClassicaPlus в музее С.Рихтера

Музыкант, артист и руководитель проекта ClassicaPlus Наталья Жукова рассказала читателям АртМосковии о предстоящем концерте в мемориальной квартире — музее С. Рихтера состоится премьера программы «Музыкальные Колумбы Латинской Америки».

– Наталья, как появилась идея концерта?

— Мне хотелось сыграть некоторые произведения Альберто Хинастеры, Эйтора Вилла — Лобоса, которые привлекли меня необычными составами и я предложила исполнить их в одном из концертов в Мемориальной квартире Святослава Рихтера.

– Как велась подготовка программы концерта?

– Программа концерта 20 сентября подготовлена совместно с Юлией Исааковной Де-Клерк, заведующей отделом Отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина специально для концертного сезона «Фольклор и композиторы» в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера.

– Кто еще принимает участие?

– Лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

Анна Янчишина, скрипка

Алиса Калашникова, скрипка

Иоанн Бердюгин, альт

Арсений Котляревский, виолончель

Валерия Прокушева, фортепиано

Владислав Румынский, гитара

– Следует ли слушателям ожидать сюрпризов в программе?

– В программе прозвучат редко исполняемые произведения латиноамериканских авторов.

– Почему именно выбор пал на музыку стран Латинской Америки?

– Тема концертного этого сезона — «Фольклор и композиторы».

– Музыкальные произведения каких авторов будут исполнены?

– В программе: А. Хинастера, М. Понсе, А.Г. Катурла, М.Б. Хименес, Э. Вила-Лобос

– Это ваше личные пристрастия или общее желание всех участников коллектива познакомить публику именно с этими музыкантами и их творчеством?

– Это скорее любопытство, интерес узнать что — то новое и поделиться с публикой.

– Музей-квартира С.Рихтера — не случайная площадка или «так получилось»?

– Это одна из наших любимых площадок, к которой мы относимся как к родному дому. Всегда с трепетом ждем там выступления.

– Что бы вы порекомендовали вашим слушателям? С каким настроением вы бы посоветовали приходить на концерт?

– Мне кажется, что на этом концерте можно представить себя Колумбом, дерзнувшего отправиться вслед за мечтой.

– Планы на будущее…

– Приключения… Хорошие.

Беседовала Шура ШЫНДЫРЕЙ,

Фотографии из личного архива музыкантов.