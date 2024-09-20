Как познакомить детей с искусством? Интервью с автором книги «Коля в Третьяковской галерее» Юлией Кузнецовой

Некоторые считают, что посещение крупных художественных музеев с маленькими детьми не имеет смысла и не приносит пользы. Приверженцы этой точки зрения уверены, что ребёнок не поймёт, что вообще происходит, быстро заскучает, устанет и, конечно, не сможет по достоинству оценить произведения искусства. Однако существует множество примеров, которые опровергают это мнение. О том, как привлечь внимание ребёнка к искусству, рассказывает детская писательница Юлия Кузнецова. Два года назад сборник рассказов Юлии Кузнецовой «Коля рисует» обрёл большую популярность среди родителей, стремящихся развивать творческие способности своих детей. Совсем недавно вышла новая книга о Коле – художественно-познавательное издание «Коля в Третьяковской галерее», которое знакомит читателей с одним из крупнейших художественных музеев мира, его знаковыми произведениями и их создателями. В этом увлекательном путешествии по галерее Коле и его маме помогают забавные персонажи – марсианский робот Бут и игрушечная грачиха Фаня, что делает виртуальную экскурсию по галерее интересным занятием для всей семьи.

– Вы часто упоминаете, что родителям стоит заранее подготовиться к визиту в музей с детьми. Почему это так важно? Какие преимущества это приносит?

– Из моего опыта можно выделить две категории родителей. Одна группа считает, что не стоит ничего заранее планировать, достаточно просто прийти и наслаждаться искусством с ребёнком. Я же отношусь ко второй категории, которая уверена, что чем лучше мы подготовимся сами и подготовим ребёнка, тем интереснее и приятнее будет наше посещение музея, и тем больше положительных эмоций получат как родители, так и дети.

– В таком случае, как нужно готовиться к первому визиту в музей с детьми? Многие родители сами нечасто бывают на художественных выставках.

– Я рекомендую родителям заранее собрать информацию о музее, художниках и картинах, а затем сделать заметки. Лучше обсудить с ребёнком, что его ждёт, прежде чем отправляться в музей. В идеале я бы сначала ознакомилась с экспозицией сама и составила список картин, которые могут заинтересовать ребёнка. Также можно использовать материалы, предоставляемые самими музеями. Например, у Третьяковской галереи есть проект «Шедевры Третьяковской галереи». Я обычно включаю его утром после завтрака. Каждое видео длится 5-8 минут, экскурсоводы рассказывают о великих картинах простым и доступным языком. Ребёнок может слушать это фоново и запомнить что-то полезное.

Когда мы понимаем, на что обращать внимание, интерес к искусству возрастает. Дети с большим удовольствием изучают картины, и стоит отметить, что память у них зачастую лучше, чем у взрослых. Если взрослый прочитает книгу и забудет о ней из-за множества забот, то ребёнок, увидев что-то вживую и узнав о нём, надолго запомнит детали и свои первые впечатления.

– Чтобы дети запоминали произведения искусства, им нужно часто их видеть и иметь возможность внимательно рассматривать. Однако не у всех есть возможность посещать музей каждую неделю. Что можно сделать в таком случае?

– Можно разместить дома репродукции нужных картин. Например, у нас на видном месте висела репродукция картины Перова «Рыболов». Мои дети проявляли к ней интерес. Я объясняла, кто изображён на картине, почему он так сосредоточен и чем занимается. Таким образом, картина постоянно попадалась им на глаза и запоминалась. Позже можно просто заменить одну репродукцию другой. Это ненавязчивый и эффективный способ сделать искусство частью повседневной жизни – чем-то привычным и знакомым.

– Как возникла идея написать собственный путеводитель по музею? Почему для книги «Коля в Третьяковской галерее» вы выбрали формат с элементами познавательной литературы вместо традиционного нон-фикшена?

– Мне самой не хватало такой книги: литературного путеводителя с увлекательными рассказами и забавными моментами, который бы ненавязчиво вводил ребёнка в мир искусства. Сначала было страшно – ведь я не искусствовед и не работник музея. Но я педагог с 20-летним стажем и мама троих детей. Я знаю, что нужно детям в возрасте от 4 до 7 лет. Понимаю, как заинтересовать их, как рассказать истории и какие задания предложить к каждой картине, чтобы они действительно увлеклись этим процессом.

– Главный персонаж книги «Коля в Третьяковской галерее» – маленький дошкольник. Возможно ли заинтересовать детей этого возраста посещением таких серьёзных художественных музеев, как Третьяковская галерея? И если да, то каким образом?

– На самом деле «книжный» Коля – это мой младший сын. Я начала знакомить его с искусством, когда ему было 5 лет. Я сама очень люблю Третьяковскую галерею и хотела передать эту любовь своим детям. Я шла в музей, чтобы насладиться картинами, это для меня настоящее удовольствие. Однако я понимала, что со мной идёт малыш, и он быстро устанет. Собирая материал для книги в Третьяковской галерее, я даже немного присаживалась, чтобы понять, как ребёнок видит и воспринимает то, что я описываю.

Наши первые визиты длились всего 30-40 минут. Я старалась не перегружать Колю и ставила конкретные задачи: «Мы идём смотреть богатырей». Он знал богатырей благодаря былинам и аудиосказкам, поэтому, когда мы зашли в зал Васнецова, он сразу начал рассказывать всё, что помнил, кто на каком коне. Затем он заметил «Алёнушку» и вспомнил сказки. Мы садились у картин и обсуждали их, и всё это занимало всего полчаса. А перед возвращением домой заходили в кафе, чтобы закрепить положительные эмоции.

– То есть первый визит в музей должен быть коротким и включать всего несколько картин. Как же дальше поддерживать интерес ребёнка во время следующих походов?

– На начальном этапе лучше осмотреть пару-тройку залов. Это позволяет ребёнку сосредоточиться на увиденном и не устать, тогда после визита он сам может спросить: «Когда мы пойдём снова?»

Если мама просто подходит к картине и говорит: «Давай полюбуемся», это может быть сложно для ребёнка. Но если мы подходим к картине и спрашиваем: «Назови три цвета, которые ты заметил», ребёнок с удовольствием их называет, и мы можем записать это в блокноте. Далее можно давать небольшие задания. Например, я просила Колю найти снег на картинах в Третьяковской галерее и описать его. Мы смотрели разные картины и обнаружили, что снег у Сурикова коричневатый, у Саврасова – не только белый, но и местами серый, а у Левитана и Юона – розоватый. Картины без снега мы просто пропускали.

Позже мы искали животных. Коля особенно запомнил «Всадницу» Брюллова – это его любимая картина, потому что он помнит, как мы считали собак, рассматривали лошадь и обсуждали движение на картине.

– Часто, когда речь заходит о значительном произведении искусства, родители оказываются в замешательстве: как подать его так, чтобы подчеркнуть его важность и в то же время доступно объяснить ребёнку. Ребёнок же не знает, кто этот художник и почему его работа считается великой. Например, картина «Явление Христа народу» на первый взгляд может показаться не совсем подходящей для детей, но игнорировать её нельзя. Что делать в такой ситуации?

– Мне говорят, что я умею просто объяснять сложные вещи. Я с уважением и поддержкой отношусь к каждому ребёнку и общаюсь с ним просто, но искренне и серьёзно. Важно обсуждать с детьми то, что они видят, отвечать на их вопросы. Так постепенно складывается история картины, её героев, автора и исторического контекста.

В моей книге мама аккуратно рассказывает, кто изображён на картине Иванова, почему люди одеты именно так и на что стоит обратить внимание. Ей помогают вымышленные персонажи: практичный марсианский робот Бут и эксцентричная грачиха Фаня. Вместе с ними читатели и их родители могут рассмотреть картину с разных углов.

В некоторых случаях герои книги «Коля в Третьяковской галерее» даже «проваливаются» в картины: они ощущают запахи и звуки вокруг. Таким образом, картины оживают для них. И дети, прочитав об этом, уже не могут пройти мимо – они испытывают трепет перед картиной, будто бы заранее погрузившись в её историю.

– В книге также обсуждаются художественные стили. Не будет ли это слишком сложно для дошкольников?

– Я акцентирую внимание на эмоциях, историях и переживаниях. Ребёнок запоминает общий образ стиля, например, классицизма. Он понимает, как выглядит реализм и чем он отличается от романтизма. Это своего рода подготовка к школе – основа знаний, ведь детям предстоит писать сочинения о картинах. Такие задания не вызовут у них страха, так как они уже будут знакомы с произведениями и будут знать, как их анализировать. Если мы прививаем детям любовь к искусству, это обязательно пригодится им в будущем, а запомнится ли конкретный термин – не так уж важно. Главное – развить у ребёнка визуальное восприятие. Если мы хотим сформировать хороший вкус, без этого не обойтись.

– Книга «Коля в Третьяковской галерее» больше о том, как исследовать музей, или это скорее истории, которые помогут детям сделать правильные выводы?

– Автор никогда не знает, как его история будет воспринята и использована. «Коля в Третьяковской галерее» – это художественное произведение, но в нём много подсказок для родителей. С одной стороны, её читают детям как сказку, с другой – используют различные игры во время просмотра картин с мамой, Фаней, Колей и Бутом. В книге много приключений, которые нравятся всем детям, а также интересные факты, помогающие ребёнку разобраться в картинах русских художников.