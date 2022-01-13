Театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва приглашает зрителей на балет «Золушка»

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7 февраля 2022 года Театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва приглашает зрителей на балет «Золушка».

Одной из самых старинных, узнаваемых и любимых сказок во всем мире является «Золушка. Это добрая история, которая столетиями передавалась из уст в уста, и сегодня отзывается в сердцах людей и покоряет их своим светлым волшебством.

Спектакль Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранил неповторимое очарование «Золушки» и наполнил старую сказку яркими красками. Созданная в традициях старого классического балета Золушка — это пышная танцевальная феерия, изобилующая эффектными номерами и лиричными вальсами.

Зрителей ждет путешествие в добрую сказку, где дети обретают веру в чудеса, а взрослые на пару часов снова становятся детьми.

Вся информация подробнее – на сайте театра: https://classicalballet.ru/

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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