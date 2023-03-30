История Мариинского дворца в новом документальном фильме канала 365 дней ТВ

Исторический канал «365 дней ТВ» расскажет об одном из красивейших зданий Санкт-Петербурга и о ключевых событиях, происходивших в его стенах.

В документальном фильме «Мариинский дворец» нашли отражение основные исторические периоды, изменившие характер и суть здания: от роскошных великокняжеских покоев XIX века до современных деловых залов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Построенный в 1845 году под руководством архитектора Андрея Штакеншнейдера в качестве свадебного подарка для любимой дочери императора Николая I — Марии, сегодня Мариинский дворец выглядит так же роскошно, как и почти 200 лет назад.

«Эти стены — свидетели невероятных преобразований и разных исторических эпох. В начале XX века зимний сад дворца превратился в зал заседаний Государственного совета. После Революции в бывших спальнях дочери и внуков императора обустроили казармы, а затем — общежитие на тысячу коек. В годы Великой Отечественной войны здание едва не погибло: в дворец угодили два крупных снаряда и около 40 зажигательных бомб», – рассказывает автор и ведущая Ольга Летягина.

Вместе с хранителями Мариинского дворца съемочная группа канала «365 дней ТВ» совершит путешествие во времени: с помощью эскизов, картин и фотографий попытается восстановить навсегда утраченный оригинальный облик дворца, и с трепетом прикоснётся к уникальным вещам, которые хранят память о величайших личностях и событиях прошлого.

Фильм «Мариинский дворец» открывает новый документальный цикл «Сквозь времена» собственного производства канала «365 дней ТВ», созданный при поддержке Института развития интернета. Каждая серия цикла рассказывает, как возрождаются объекты культурного и исторического наследия нашей страны.

Всероссийская телепремьера фильма «Мариинский дворец» состоится 3 апреля в 20:00 в эфире исторического канала «365 дней ТВ».

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