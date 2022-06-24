Музыкальный фестиваль «Русский Парнас» приглашает на концерты!

В День любви, семьи и верности в музее-усадьбе «Остафьево» стартует музыкальный фестиваль «Русский Парнас». На три дня Круглый луг парка и Овальный зал музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас» станут площадками для пятнадцати музыкальных мероприятий. В течение всего времени работы Фестиваля в режиме нон-стоп в усадьбе будет звучать разнообразная музыка, проходить концерты, театральные постановки и литературные встречи.

Фестиваль начнется с вечернего гала-концерта под открытым небом на сцене Круглого луга парка, в котором примут участие: Государственный академический большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением народного артиста СССР, лауреата государственных премий СССР и России — Владимира Федосеева, Московский государственный академический камерный хор под руководством Тимофея Гольберга, тенор Максим Пастер, заслуженный артист России Александр Гиндин.

Продолжит фестиваль марафон концертов, постановок и литературно-музыкальных встреч, в числе которых: «Виолончель&…» в исполнении дуэта Бориса Андрианова и Николая Сивчука, постановка «Играем Чехова» с участием актрисы театра и кино Елены Захаровой и пианистки Басинии Шульман, «Игры в джаз» под управлением Даниила Крамера, «Встречи с вахтанговцами» Игорем Карташевым и Сергеем Пинегиным, «Времена танго» от проекта «Юрий Медяник и Emotion Orchestrа», «Классика на Русском Парнасе» в исполнении Государственного Кремлевского оркестра, «Шедевры русской музыкальной классики» с участием заслуженной артистки республик Хакасии и Дагестана Натальи Манулик. Завершится Фестиваль концертом Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

Фестиваль «Русский Парнас», приуроченный ко Дню любви, семьи и верности — яркое культурное событие лета, раскрывающее жанровое многообразие музыки. А неповторимая атмосфера старинной усадьбы, принимавшая весь цвет русской интеллигенции XIX века, в сочетании с прекрасной музыкой станет незабываемой для жителей современного мегаполиса.

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