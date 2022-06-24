В усадьбе Боблово пройдет первый фестиваль науки и искусств «Менделеев»

25 и 26 июня 2022 года в усадьбе Боблово мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока пройдет первый фестиваль науки и искусств «Менделеев».

В программе забег «Менделеевская миля», выставка «Свет волшебной лампы», химическая викторина «Менделеев», выставка стекла, квест «В поисках эликсира знаний», интерактивное занятие «Историческое Боблово» и многое другое.

Также гостей ждет концерт, в котором примут участие фолк-группы Нины Коляды и студенты НИУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Во время экскурсий с помощью QR-кодов у исторических мест можно будет увидеть, как они выглядели во времена великого русского ученого-химика. Для участия в квесте и интерактивном занятии необходима предварительная регистрация по телефону +7 (965) 252-83-94.

Программа фестиваля опубликована на сайте и в социальных сетях музея-заповедника.

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