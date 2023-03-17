Дыхание танго в «Зимнем саду»

Почти 150 лет назад в бедных портовых районах Ла-Плата на границе Уругвая и Аргентины появилось сокровище мировой культуры, внесенное в 2009 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – танец под названием «танго». Говорят, что поначалу его танцевали в основном мужчины, поскольку на 10 «ребят» - рабочих приходилась в лучшем случае одна «девчонка». Со временем танго стало самым выразительным и эмоциональным в мире танцем, по-своему объединившим Европу и Латинскую Америку. 14 марта его мелодии прозвучали на вечере

«Дыхание танго», организованном театральным салоном «Сцена 23» в московском театре «Школа современной пьесы».

Кто же перенес зрителей из «Зимнего сада» в Аргентину? Под аккомпанемент Solo Tango orquesta - победителя итальянского и немецкого международных конкурсов - о любви, судьбе и родной Аргентине спел тенор Карлос Д' Онофрио, голос которого сравнивают с черным бархатом. Своей любовью к танго с нами поделились блестящие танцоры: призеры Чемпионата мира Аргентины в категории Tango Escenario, участники международных шоу и организаторы фестивалей Артем Майоров и Юлия Осина, а также обладатели Кубка Мира и кубка Европы по аргентинскому танго, серебряные призеры чемпионата России Александр Десятов и Мария Макаренко. Идут года и века, а мелодии и фигуры танца страсти продолжают собирать полные залы на всех континентах. И это неудивительно: ведь танго вечно и разнообразно, как диалог мужчины и женщины…

Узнать о ближайших творческих планах команды салонного театрального проекта «Сцена 23» можно по ссылке: https://www.scena23.ru/. Первого апреля на сцене «Зимний сад» театра «Школа современной пьесы» состоится премьера спектакля «Интервью» режиссера Григория Дитятковского, которую предварит экскурсия по легендарному «Дому на Трубе». После спектакля зрители смогут побеседовать с режиссером и актерами, а также художественным руководителем «Сцены 23» Вероникой Вяткиной.

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