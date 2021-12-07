Музыкальный спектакль «Свадьба Фигаро» на сцене Культурного центра «Меридиан»

Гостей Культурного центра «Меридиан» ожидает спектакль с динамичным сюжетом, наполненный прекрасной музыкой, яркими вокальными партиями и великолепным юмором.

«Свадьба Фигаро» – оригинальная музыкально-драматическая постановка. Её представит Творческое объединение ОпераLAB Международной вокальной студии Canta под руководством профессора Марио Диаза (Mozarteum Salzburg). Зрители увидят историю, придуманную Бомарше и остроумно рассказанную под бессмертную музыку Моцарта в 80-минутной сценической интерпретации.

Главный герой, Фигаро – простой, но находчивый парень. Он с одинаковой лёгкостью стрижёт бороды и устраивает личную жизнь своих господ. Помимо прочего, Фигаро находится на пороге важного события – он собирается сочетаться браком со своей возлюбленной, прекрасной Сюзанной. Но, как часто бывает в операх и в жизни, в какой-то момент «что-то пошло не так»…

Когда? 23 декабря 2021 года. Начало в 19:00.

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