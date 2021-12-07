ФРАНКФУРТ (ГЕРМАНИЯ): «Зовите меня «Рембрандт»

Штеделевский художественный институт и городская галерея чествуют величайшего голландского художника XVII века.

60 произведений изобразительного искусства самого мэтра в диалоге с его же современниками. Всего же на экспозиции представлено 140 работ, включая гравюры и рисунки из крупнейших собраний Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, США: 40 произведений искусства мастера из собственных фондов музея, 94 – из коллекций других культурных институций.

«До сегодняшнего дня имя Рембрандта – международный бренд. Уникальная способность Рембрандта настолько убедительно психологически проникать в изображаемых персонажей — его визитная карточка и в наше время. Выставка предоставляет возможность увидеть не только произведения самого художника, но и его конкурентов, коллег и учеников в художественной среде Амстердама середины 17 века», – поясняет Йохен Сандер, куратор выставки, заместитель директора, заведующий отделом голландской, фламандской и немецкой живописи в Штеделевском художественном институте.

В Амстердаме начала 1630-х годов произведения изобразительного искусства пользовались большим спросом у состоятельных купцов, ремесленников, моряков. Изобретательность художника, его стиль быстро впечатлили жителей города, Рембрандт стал востребованным портретистом благодаря заказам. Однако не только они, но и автопортреты сопровождали Рембрандта всю жизнь. Изучение собственного лица, будь то картина, рисунок или гравюра – позволяло исследовать выражение всех мыслимых чувств и состояний ума. После недолгого пребывания в Амстердаме Рембрандт вступил в Гильдию Святого Луки в 1634 году, что позволило ему открыть собственную мастерскую, а также обрести предпринимательскую независимость для того чтобы обучать студентов. По меньшей мере, сорок молодых художников прошли обучение в его мастерской в Амстердаме.

Рембрандт владел всеми жанрами живописи: портретом, повествовательными историческими картинами, пейзажами, натюрмортами и жанровыми сценами, он был универсалом. Как никто другой, Рембрандт сосредотачивает повествовательный образ на конкретной решающей сцене. Именно в изображении выражения человеческого лица Рембрандт улавливает нюансы и двусмысленность, как например, на картине «Давид играет на арфе перед Саулом» (около 1630/31, Штеделевский художественный институт). Временами он прибегает к грубому и юмористическому подходу. В картине «Ганимед в когтях орла» (1635, Государственные собрания Дрездена, собрания Старых мастеров) чувство резкости и иронии подчеркнуто изображением Ганимеда толстым малышом, в то время как иконографическая традиция предписывала представлять Ганимеда привлекательным юношей.

Выставка открыта до 30 января 2022 года.

Марина АБРАМОВА, публикуется по материалам Штеделевского художественного института

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