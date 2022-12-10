Музыкальный спектакль «Царевна Несмеяна» впервые представят в Театре Терезы Дуровой

16 декабря «Театр Терезы Дуровой» представит на большой сцене новогоднюю премьеру – музыкальный спектакль «Царевна Несмеяна». Старая-добрая сказка в постановке режиссера Терезы Дуровой будет интересна и детям, и взрослым. Красочные декорации, остроумные шутки и озорные песни под аккомпанемент оркестра позволят зрителям по-новому взглянуть на знакомую с детства историю.

Сезон 2022/23 в «Театре Терезы Дуровой» полностью посвящен смеху и веселью. Спектакль с русским колоритом и характером «Царевна Несмеяна» не только пополнит коллекцию масштабных музыкальных постановок театра для семейного просмотра, но однозначно станет одним из самых позитивных и жизнеутверждающих.

Действие спектакля разворачивается в царстве Гороха, где на радость родителям подрастает красавица-дочка. Всего у нее в достатке – и няньки любящие, и дворец расписной, и яства заморские… Да только ничто ее не веселит: коварная злодейка похитила в детстве ее смех, а вместе с ним и счастье. Героям спектакля предстоит пройти немало испытаний, чтобы вернуть красавице то, без чего жизнь становится бессмысленной и унылой – способность смеяться.

«Мне очень захотелось услышать в зале простой детский смех, поэтому возникла идея поставить «Царевну Несмеяну». В спектакле планируется много интерактива, реприз, выходов в зал. У зрителей должно сложиться ощущение, как будто мы только что открыли бутылку шампанского: пузырьки, счастье, атмосфера праздника. Нам хочется зарядить их именно такими эмоциями», – говорит режиссер спектакля, народная артистка РФ Тереза Дурова.

«Я очень люблю писать для детей и взрослых, которые к ним присоединяются. Поэтому, когда я узнал, что готовится спектакль «Царевна Несмеяна», у меня тотчас родилась первая тема, раньше, чем состоялась встреча с Терезой Дуровой. Я гулял по Ладоге и напевал мелодию из будущего спектакля. Вообще, музыка для семейной аудитории устроена сложнее, чем кажется. Детям зачастую нравятся крайние вещи – или что-то очень веселое, или очень печальное. Они не переносят половинчатые решения. По секрету скажу, это относится и к взрослым. Так что музыка в спектакле «Царевна Несмеяна» будет яркая, живая, местами веселая, местами печальная, но главное – не скучная!», – рассказывает композитор Ефрем Подгайц.

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