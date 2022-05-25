Произведения Рахманинова и виолончель прозвучат в Красноармейске

27 мая в подмосковном Красноармейске в рамках Культурно-образовательного проекта «Русское пространство» пройдет благотворительный концерт «Рахманинов и виолончель». Мероприятие организовано фондом SoundOut при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посетить концерт можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Проект «Русское пространство» стартовал в мае в Музее-усадьбе Архангельское. Его цель – популяризация русской культуры и, в частности, камерной музыки, написанной отечественными композиторами. В исполнении солистов ведущих российских коллективов на концертах, которые проходят в городах Подмосковья, звучат произведения Мусоргского, Прокофьева, Глинки, Рахманинова, Чайковского.

По словам организаторов, проект задумывался для того, чтобы сочинения классиков в исполнении профессиональных музыкантов смогли услышать те, кто не имеет финансовой возможности посещать подобные мероприятия, а также для детей, чтобы ближе познакомить их с классической музыкой. Для слушателей Русского пространства выступают солисты оркестров БСО им. Чайковского, MusicAeterna, Национального филармонического оркестра России, Государственной академической симфонической Капеллы РФ, МГАСО под управлением Павла Когана.

«Для детей в рамках программы мы проводим конкурс рисунков по мотивам музыкальных произведений. К участию приглашаем всех заинтересованных ребят – учеников школ искусств, художественных студий, и просто тех, кто любит рисовать. Рисунки помогают развить интерес к русскому искусству, являясь отражением эмоций и мыслей на заданную музыкальным произведением тему. Работы участников транслируются проекцией на концертах», — объяснила организатор проекта, Елена Мойсеенко.

27 мая в Городском дворце культуры Красноармейска концертмейстер группы виолончелей оркестра п/у Павла Когана Антон Булкин (виолончель) и лауреат международных конкурсов, педагог МССМШ им. Гнесиных Фатима Дзусова (фортепиано) представят программу, посвященную виолончельному творчеству Сергея Рахманинова. Также прозвучат романсы Рахманинова, в переложении для виолончели и фортепиано. Гости вечера познакомятся с произведениями композитора, узнают интересные факты из его жизни и истории создания музыкальных шедевров.

Следующий музыкальный вечер под названием Classic Battle (Битва классических дуэтов) пройдет 13 июня также в Красноармейске.

На одной сцене встретятся рояль, кларнет и виолончель, и только голоса и аплодисменты зрителей определят достойного лидера этого вечера. Гостей ждут соревнование дуэтов и захватывающие рассказы в исполнении Елены Мойсеенко (фортепиано), Фатимы Дзусовой (фортепиано), Антона Мойсеенко (кларнет) и Антона Булкина (виолончель). Музыканты исполнят произведения Рахманинова, Чайковского, Глазунова и Прокофьева, написанные для фортепиано в 4 руки, для кларнета и фортепиано и для виолончели и фортепиано.

Напомним, что благотворительные концерты-лекции проходят в трёх городах Московской области, Красноармейске, Красногорске и Чехове. Все концерты проекта бесплатные.

Начало в 18:00.

Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно на сайте по предложенным ссылкам.

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