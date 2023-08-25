Музыкант Антон Беляев стал новым гостем интервью-шоу «Команда»

Чтобы исследовать жизнь популярного музыканта ведущая Татьяна Навка обратилась к жене Антона Юлии Беляевой, музыкантам Леониду Агутину и Юрию Логачеву, певице Гульнаре Байгузовой и режиссеру «Голоса» Ильдусу Курмалееву.

Антон Беляев: «Я всю жизнь растил себя без кумиров. Но сейчас я абсолютно спокойно чувствую себя частью команды. Я считаю, что в этом вопросе нужна гибкость. Человек не должен растворяться внутри команды, но без моей команды я почти пустое место».

«Вдумчивый, дерзкий, принципиальный», — с этих слов говорить об Антоне начинает Леонид Агутин. С ним Антон познакомился во времена своего участия в шоу «Голос», после которого музыкант из Магадана прославился на всю страну, а в Агутине нашел и соулмейта.

«Потом, в шоу Антона LAB, мне удавалось сделать вещи, по-музыкантски мне близкие, а также найти для себя творческие приобретения. И тогда я понял, что мы находимся в одном музыкальном мире, а значит, мы в одной команде», — говорит Агутин.

Агутин приоткроет завесу тайны над одной из главных интриг шоу «Голос»: как он и Пелагея делали выбор между двумя сильнейшими вокалистами, Антоном Беляевым и Аленой Тойминцевой. А сам Антон признается, что номер с песней Hit the Road Jack он делал для Алены.

Также Беляев расскажет о том, какие испытания и боли ему принесла уже роль наставника проекта.

Команда проекта слетала во Владивосток к музыканту Юрию Логачеву, который сотрудничал с «Мумий Троллем» и другими известными группами. Во Владивостоке Беляев выступал в андеграундном клубе BSB и экспериментировал на его сцене.

Юрий Логачев, музыкант: «Антон Беляев — это шок. Музыкальный, культурный, человеческий. Однажды Антон приехал во владивостокский клуб BSB, это было довольно избалованное место. И вот когда он выступил, все даже присели и сказали: «В смысле? Он же круче, чем Стинг!»

Интервью-шоу «Команда» выходит в онлайн-кинотеатре KION каждый четверг.

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