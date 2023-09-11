«Спи, моя радость, усни»: Наталия Фаустова и Riki Music представили «Любимые колыбельные для детей и взрослых»

Любимые, лирические, народные и ранее неизданные – первый сборник лучших колыбельных песен порадует детей и взрослых.

Тем, кого сложно уложить спать даже после трех невероятных историй приключений Смешариков. Для того, кто готов сам всю ночь рассказывать сказки. И особенно тому, кому хочется увидеть добрые, светлые и интересные сны. Для всех детей и взрослых музыкальный лейбл Riki Music выпустил альбом лучших колыбельных песен в исполнении талантливой певицы, педагога и музыкального терапевта Наталии Фаустовой. В релиз вошли композиции, на которых выросло несколько поколений малышей: «Спи, моя радость, усни», «Купалинка», «Колыбельная Арины Родионовны» и другие. В альбоме есть и две эксклюзивные композиции, которые ранее Наталия Фаустова нигде не издавала: «Вася – роза полевая Русская колыбельная» и «Летняя колыбельная».

«Когда мы думаем про колыбельные песни, то привычно представляем себе музыкальные, лиричные, нежные песни, под которые так приятно засыпать. Однако не зря колыбельные считаются универсальными. Среди них есть и грустные, и страшные, веселые и даже смешные колыбельные, так что каждый может подобрать что-то на свой вкус. Я, как творческий человек, вижу смысл нашего альбома в продвижении культуры материнской песни, как значимой части воспитания здоровых и счастливых детей, а значит, таких же будущих взрослых», – рассказала о проекте Наталия Фаустова.

Альбом «Любимых колыбельных песен для детей и взрослых» – не первый опыт сотрудничества Наталии Фаустовой и музыкального лейбла Riki Music, специализирующегося на издании музыки и продюсировании артистов, чье творчество направлено на детей, подростков и на широкую семейную аудиторию. В 2018 году был выпущен альбом «Колыбельные разных народов».

Наталия Фаустова – певица, педагог, член Ассоциации музыкальных терапевтов и психологов (АМПП), член союза фотохудожников России, издатель, организатор концертов и фестиваля «Колыбельные для всей семьи», автор и организатор онлайн-школы.

Закончила ВГМУ им. Гнесиных по классу вокала; прошла обучение в школе известного педагога по вокалу профессора Г.М. Трояновой; имеет диплом экономического факультета РЭА им. Плеханова.

Любимые и хорошо знакомые с детства песни, в авторских обработках Наталии, звучат современно и актуально, поднимая вечные темы любви и дружбы, семьи и детства.

На сегодняшний день в портфолио бренда Riki Music – успешные музыкальные релизы популярных анимационных проектов «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник» и многих других, а также коллаборации с известными артистами и исполнителями (Андрей Князев, Хелависа, Билли Новик, Эльдар Джарахов, Сергей Жуков, Мариам Мерабова, музыкальный проект «СмешBand», группа «Фрукты», Александр Пушной, Вита Корниенко и др.)

Слушать новый альбом по предложенной ссылке.

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