«Истерия»: без обид представили новый трек

«Истерия» – это сингл о разочаровании и вымышленных идеалах. В нестандартном миксе трэпа и рок-музыки с жирным гитарным саундом умещается максимально эмоциональный рассказ об отношениях, в которых не осталось места любви. Влюбленность прошла, розовые очки спали и нарисованный воображением партнера идеальный образ тебя растворился, превратив тебя в главного злодея этой истории.

Ты не принц на белом коне, а значит – враг и обманщик, который либо смиренно уйдет, либо раз за разом будет оказываться худшим человеком в ее жизни в очередном громком скандале. Бесконечный круг претензий за то, что ты – это ты и эмоциональные взрывы в попытках загнать партнера в роль другого, лучшего человека выливаются в усталость – и вот она, качевым басом и проникновенным вокалом звучит в твоих наушниках, дополненная множеством мелких деталей и отсылок. Вот она - «истерия».

«без обид» – главные эмо-диллеры новой волны поп-рока. Их треки – эмоциональные качели, способные «прогнать» слушателя по всему спектру чувств от детского восторга до глубокой депрессии. Неизменно гитарная основа инструментала, цепляющий вокал и качевый ритм, дополненные бешеной энергетикой и эмоциональной подачей - эти парни знают, как заставить тебя выкрутить громкость на максимум и срывать голос на их концертах.

Трек доступен на всех музыкальных площадках.

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