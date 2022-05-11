«Мы дети России, Где живет душа». 9 мая Юлия Беретта представила зарисовку своего нового трека

Юлия Беретта, музыкант и автор исполнитель, поздравила с праздником Великой Победы наших отцов, матерей, дедов и прадедов, всех причастных к войне и их наследников.

Специально к этому дню, Юлия написала песню, в которой выразила свои чувства — любовь к России, ее истории, сопричастность к сегодняшней ситуации и веру в свою Родину. Каждый старается внести свою лепту в праздник памяти.

Что может сделать артист, автор и музыкант? Написать свою песню о Родине, ведь много песен о ней не бывает.

Любить свою землю и свой народ — это и есть настоящий патриотизм.

Именно 9 мая, Юлия Беретта выложила в своих соцсетях поздравление, в котором она делится работой над новой песней.

Вот несколько строчек оттуда:

«Мы дети России мы дети любви,

Наша сила в вере,

Отчизна в нашей крови

И дух наш бессмертен

молитва слышна.

Мы дети России,

Здесь живет душа,

Кто-то лепит смысл, которого нет,

Люди смотрят фейки и думают бред.

Неподдаемся, не покупаемся.

Слушаем сердце и развиваемся».

Эти слова отозвались в душе у многих подписчиков, они стали писать о том как важно быть вместе, слушать сердцем и горячо любить свою Родину.

Ведь вместе — мы сила.

Песня планируется к выпуску в ближайшее время.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.