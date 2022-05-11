«Мы дети России, Где живет душа». 9 мая Юлия Беретта представила зарисовку своего нового трека

Юлия Беретта, музыкант и автор исполнитель, поздравила с праздником Великой Победы наших отцов, матерей, дедов и прадедов, всех причастных к войне и их наследников.
Специально к этому дню, Юлия написала песню, в которой выразила свои чувства — любовь к России, ее истории, сопричастность к сегодняшней ситуации и веру в свою Родину. Каждый старается внести свою лепту в праздник памяти.
Что может сделать артист, автор и музыкант? Написать свою песню о Родине, ведь много песен о ней не бывает.
Любить свою землю и свой народ — это и есть настоящий патриотизм.
Именно 9 мая, Юлия Беретта выложила в своих соцсетях поздравление, в котором она делится работой над новой песней.
Вот несколько строчек оттуда:
«Мы дети России мы дети любви,
Наша сила в вере,
Отчизна в нашей крови
И дух наш бессмертен
молитва слышна.
Мы дети России,
Здесь живет душа,
Кто-то лепит смысл, которого нет,
Люди смотрят фейки и думают бред.
Неподдаемся, не покупаемся.
Слушаем сердце и развиваемся».
Эти слова отозвались в душе у многих подписчиков, они стали писать о том как важно быть вместе, слушать сердцем и горячо любить свою Родину.
Ведь вместе — мы сила.
Песня планируется к выпуску в ближайшее время.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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