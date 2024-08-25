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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мы купили птицеферму»

editor
By editor
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мы купили птицеферму

Комедия для всей семьи «Мы купили птицеферму» – удивительная история о юных предпринимателях, которые сумели организовать настоящий взрослый бизнес и прошли через множество испытаний на пути к успеху и признанию.

Макс – 12-летний подросток, наделенный предпринимательской жилкой и математическим складом ума. Его мама недавно умерла, поэтому отец очень старается стать для сына настоящей опорой, но, потеряв свой бизнес, не верит в грандиозные идеи наследника. Несмотря на всеобщий скептический настрой, Максу удается зажечь своим энтузиазмом кузена, подружку и еще 50 местных жителей, которые инвестируют в его стартап, а именно куриную птицеферму, по сто долларов. Ребята придумывают название бизнеса, разрабатывают логотип и говорящий девиз: «Яйца от счастливых курочек». Единомышленников не пугают сложности, зато на конкурентов юные предприниматели очень быстро сумели нагнать страх. Крупные агрокомплексы пытаются избавиться от соперников всеми возможными способами. Однако друзьям не занимать азарта и смекалки. И совсем скоро уже они будут диктовать свои правила в этом непростом бизнесе. Ведь главное – все делать с любовью, а не ради выгоды и наживы.

Режиссером увлекательной комедии для детей и родителей стал Себастьен Ганье, больше известный у себя на родине как режиссер сериалов («Жизнь продолжается»).

Главные роли в картине исполнили дети, которые, несмотря на юный возраст, уже имеют весомый багаж киноролей: Оскар Десганьес («Похититель времени»), Джоуи Беланже («Мой собственный цирк» и «Инферно»), Эмма Бао Линь Турне, а также актеры со стажем: Бенуа Бриер («Катак. Ледниковый побег», «Как отмыть миллион», «Оскар и Розовая дама»), Симон Лакруа, Миа Гарнье и другие.

«Мы купили птицеферму» – фильм о дружбе, взаимовыручке и вере в своих близких – идеальная картина для семейного просмотра и последующего обсуждения.

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