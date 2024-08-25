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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышел основной трейлер криминального драмеди PREMIER «Фарма»

editor
By editor
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фарма

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал основной трейлер криминального драмеди «Фарма» о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства. Проект снят PREMIER совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат» и выйдет этой осенью.

В центре сюжета сериала – Антон Павлов, которому недавно исполнилось 18 лет. Он только вступил во взрослую жизнь, пишет музыку и читает рэп. Для него, казалось бы, все впереди. Но молодой парень страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, к которому он потерял доступ из-за бюрократических проволочек.

Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона, хулиган Миха, находит дерзкий выход из ситуации: раздобыв рецепт лекарства он организовывает его производство в подпольной лаборатории. Вместе со своими лучшими друзьями Миха старается спасти Антона. Но жизнь полна сюрпризов, и товарищам приходится решать собственные проблемы и находить выход из сложных ситуаций. Смогут ли дружба и молодость, преодолеть все препятствия, зрители узнают уже этой осенью в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Роль Антона в сериале «Фарма» исполнил Марк Эдельштейн, его брата Миху сыграл Никита Павленко. В сериале также снялись: Сергей Гилев, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок, Арам Вардеванян, Софья Самсонова, Валентин Анциферов, Станислав Демин и др. Режиссер проекта – Мария Кравченко.

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