Вышел основной трейлер криминального драмеди PREMIER «Фарма»

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал основной трейлер криминального драмеди «Фарма» о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства. Проект снят PREMIER совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат» и выйдет этой осенью.

В центре сюжета сериала – Антон Павлов, которому недавно исполнилось 18 лет. Он только вступил во взрослую жизнь, пишет музыку и читает рэп. Для него, казалось бы, все впереди. Но молодой парень страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, к которому он потерял доступ из-за бюрократических проволочек.

Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона, хулиган Миха, находит дерзкий выход из ситуации: раздобыв рецепт лекарства он организовывает его производство в подпольной лаборатории. Вместе со своими лучшими друзьями Миха старается спасти Антона. Но жизнь полна сюрпризов, и товарищам приходится решать собственные проблемы и находить выход из сложных ситуаций. Смогут ли дружба и молодость, преодолеть все препятствия, зрители узнают уже этой осенью в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Роль Антона в сериале «Фарма» исполнил Марк Эдельштейн, его брата Миху сыграл Никита Павленко. В сериале также снялись: Сергей Гилев, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок, Арам Вардеванян, Софья Самсонова, Валентин Анциферов, Станислав Демин и др. Режиссер проекта – Мария Кравченко.