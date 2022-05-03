Мы — «Спартак»: впечатления о фильме в честь 100-летия футбольного клуба

Российские актеры Александр Петров и Илья Глинников, а также экс-вратарь московского «Спартака» Артем Ребров посмотрели документальный фильм к столетию клуба «Мы — Спартак», который вышел в онлайн-кинотеатре KION. Звезды российского кино и спорта поделились своими впечатлениями.

Среди огромной армии болельщиков и фанатов «Спартака» оказались актеры театра и кино, Александр Петров и Илья Глинников. Также отзыв о просмотре оставил и бывший вратарь московского «Спартака», а ныне технический координатор команды Артем Ребров. Посмотрев документальный фильм, они поделились впечатлениями от картины.

«Прекрасное кино, которое будет одинаково интересно и людям, которые только начинают болеть, и уже взрослому поколению фанатов «Спартака». Это честное кино про обычных людей. Каждый со своей судьбой, но искренне любит «Спартак», пусть и по-разному. Нельзя себе представить, чтобы кто-то из них болел за клуб только когда он побеждает. Это люди, которые остаются со «Спартаком» во что бы то ни стало. Поздравляю KION и всех создателей с таким замечательным документальным фильмом! Все здесь сложилось очень правильно и в нужное время — премьера к такой большой дате. История про душу, ведь «Спартак» – это и есть душа, это сообщество классных людей. Все герои фильма из разных поколений. Здорово, что ни у кого из них нет какого-то позерства, получилось избежать некой театральности, игры на камеру. Нет постановочности, все живое и настоящее — это и цепляет. Особенно отмечу жирный цветокор, это топ-уровень!», – говорит актер Александр Петров.

«В фильме показаны разные поколения болельщиков Спартака, и здорово, что дали высказаться самым разным людям, от старожил движения до совсем юных, для которых команда – важная часть их жизни. Помню, когда я был совсем юн, старшие ребята ездили в Москву на матчи «Спартака» в Лиге Чемпионов, а мы с нетерпением ждали их историй сражений, прямиком с арены Колизея. Ещё пацаном я прошёл отбор в футбольный клуб «Спартак», но жить в Москве было негде, так что было предложено поехать в интернат «Ротор» в Волгограде, но родители были против того, чтобы я оставил гимназию, в которой учился – так мои мечты играть за Барселону или МЮ остались мечтами (вряд ли бы я в них играл, конечно). Но мне всё же довелось выиграть Чемпионат мира по футболу среди артистов в одной команде с легионерами «Спартака»: Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Юрием Гавриловым и др.», – рассказывает актер Илья Глинников.

«Фильм очень понравился — трогательный, настоящий, эмоционально сильный. «Спартак» — народная команда, у нас действительно самая большая и преданная армия болельщиков. Этот подход — показать силу любви к «Спартаку» через истории фанатов — сработал на все 100. Интересно было посмотреть на клуб со стороны болельщиков разных поколений. Да, футболисты тоже появляются в кадре, но это как раз тот случай, когда мы выступили на втором плане, а болельщики — на первом. Все вместе мы — “Спартак”», – делится впечатлениями экс-вратарь футбольного клуба «Спартак» (Москва) Артем Ребров.

Документальный фильм «Мы – Спартак» к столетию клуба эксклюзивно доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

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