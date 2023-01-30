МЮНХЕН (Германия): ещё один Достоевский. В Фолькстеатре поставили последний роман русского писателя-философа – «Братья Карамазовы»

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В послужном списке немецкого режиссера Кристиана Штюкля не только драматические произведения мировой классики, но и оперные постановки: Джузеппе Верди, Рихарда Штрауса, Вагнера. Кристофер Марло, Бертольд Брехт, Уильям Шекспир, Федор Достоевский также входят в круг интересов режиссера.

Было у отца три сына – старший, Дмитрий, военный, средний – ученый и философ, младший – инок. Есть ещё и внебрачный. Страшная трагедия разворачивается на глазах читателя. Невиновный в убийстве отца пошел на каторгу. Но что станется со Смердяковым? Отец и братья раздражают друг друга до невозможности – и все же не могут оторваться друг от друга, цепляются друг за друга, как прикованные. «Были бы братья, будет и братство», – говорил старец Зосима. «Братья Карамазовы» увидели свет за год до кончины писателя. Это история не только отдельно взятого семейства в России XIX века. Может ли хорошее, чего бывает и меньше в душе, спасти от плохого, гораздо большего?

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ,
Фото: © Arno DECLAIR

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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