Возле арки Южного входа на ВДНХ появится новая цветочная картина

ВДНХ — одно из лучших в столице мест для прогулок с большим разнообразием зеленых зон: Главная аллея, Сирингарий, Грушевая аллея, Сочинская горка, Мичуринский сад, Зеленый лабиринт… В этом году на территории Выставки появилось еще несколько интересных ландшафтных локаций, например цветочный партер возле арки Южного входа.

Возле арки Южного входа на ВДНХ обновят цветочный партер. Здесь высадят более 24,7 тысячи растений разных видов. В причудливый орнамент будут «вплетены» такие однолетние цветочные культуры, как агератум Гаустона сорта «блу данюб», кохия, алиссум морской и другие. Цветочную композицию украсят кустики вербены буэнос-айресской сорта «финесс» с фиолетовыми соцветиями — всего около 130 растений. За сочные краски партера будут отвечать ирезине с ярко-малиновыми листьями и бегонии изящной «лотто уайт» с белоснежными цветами.

К однолетним растениям также добавятся хвойные и лиственные кустарники. Здесь высадят барбарис Тунберга сорта «оранж рокет» в количестве 128 штук, а также 358 кустов спиреи японской сортов «голден принцесс» и «литл принцесс». Особенность сорта «голден принцесс» ― золотистая листва, которая сохраняет свою яркость на протяжении всего сезона, а «литл принцесс» отличается богатым цветением ― летом растение усыпано пурпурно-розовыми соцветиями. Также в обновленном цветочном партере посадят 6 экземпляров туи западной сорта «вудварди» с шаровидной кроной насыщенного зеленого цвета.