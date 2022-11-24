На фестивале «Музыкальное сердце театра» представили мюзиклы из Москвы и Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области проводится Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Президент фестиваля – композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

20 и 21 ноября в рамках фестиваля Государственный драматический театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) представил мюзикл «Дорогой мистер Смит».

Спектакль претендует на премию «Музыкальное сердце театра» в восьми номинациях:

ЛУЧШАЯ ПЬЕСА (АВТОР/ПЕРЕВОД) – Мария Кузнецова (перевод);

ЛУЧШАЯ СЦЕНОГРАФИЯ (ХУДОЖНИК-СЦЕНОГРАФ) – Вячеслав Окунев;

ЛУЧШЕЕ СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ) – Глеб Фильштинский;

ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ – Юлия Дякина (Джуди Эббот);

ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ – Иван Ожогин (Джарвис Пендлтон);

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР – Алексей Франдетти;

ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР – Виктор Минков;

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ – «Дорогой мистер Смит».

Режиссер мюзикла Алексей Франдетти отмечает, что «Дорогой мистер Смит» – небольшой, однако сложный в исполнении спектакль, где важную роль играют сценические визуальные эффекты: перед зрителями то вырастают цветы, то появляются комнаты, то выстраиваются целые улицы. «В финансовом отношении это очень дорогой спектакль, потому что для него необходимо сложное световое оборудование, проекторы и множество техники, – поясняет Франдетти. – Замечу, что свет здесь создавал один из лучших художников – Глеб Фильштинский. Он настоящий профессионал, поэтому мы ему доверились, и он сделал все прекрасно».

Художественный руководитель «Приюта комедианта», продюсер Виктор Минков считает, что театру удалось разрушить стереотип о мюзикле как о чем-то масштабном, грандиозном, требующем большого количества действующих лиц, музыкантов. «Этой работой мы разрушили представление о мюзикле-феерии, представив камерную форму музыкального спектакля. И это тот случай, когда с уверенностью можно сказать, что наша работа не прошла даром, подтвердилась оценкой профессионалов. У спектакля было пять номинаций на «Золотую маску». Мы получили главные номинации – лучший спектакль, лучшая мужская и женская роль – на «Золотом софите», а сейчас здесь, на фестивале в Екатеринбурге, у нас восемь номинаций. Возможно, это в некотором роде изменило стереотип о мюзикле», – отмечает продюсер.

«Для меня мюзикл «Дорогой мистер Смит» – это спектакль о жизни, о любви, развитии взаимоотношений. Думаю, такая история могла бы случиться где угодно. И дай Бог, чтобы подобные истории разворачивались в реальной жизни как можно чаще, – говорит исполнитель главной роли Иван Ожогин. – Участие в фестивале – это переезд в другой город, выход за рамки, смена обстановки, большая ответственность. Отрадно, что фестиваль существует и развивается. Желаю, чтобы «Музыкальное сердце театра» билось и дальше».

Также 21 ноября в рамках фестиваля состоялся показ мюзикла «24 часа из жизни женщины» Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва).

Героиня новеллы рассказывает про 24 часа, которые полностью перевернули ее жизнь, про бурю эмоций, страстей и водоворот чувств. Сценическая версия режиссера Гульназ Балпеисовой стала возможностью поразмышлять о времени и личном выборе, о любви, как некоем созидании, только рискнув пройти через которое, человек может реализовать себя и испытать полноту жизни.

Мюзикл претендует на премию «Музыкальное сердце театра» в пяти номинациях:

ЛУЧШАЯ ПЬЕСА (АВТОР/ПЕРЕВОД) – Максим Сапрыкин;

ЛУЧШИЙ ТЕКСТ ПЕСЕН (АВТОР/ПЕРЕВОД) – Максим Сапрыкин;

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА (КОМПОЗИТОР) – Сергей Дрезнин;

ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА – Евгений Вальц (Рассказчик);

ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ – Лада Марис (Миссис К.).

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» будет проходить до 28 ноября.

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