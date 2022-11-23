Стартовала третья неделя форума «Музейный гид – 2022»

Стартовала третья неделя форума «Музейный гид» – ежегодного события для профессионалов культурной сферы. Форум проходит с 7 по 27 ноября в формате онлайн-марафона, тема последней недели: «Проект. Как управлять».

Серию выступлений открыл программный директор НП «Проект «Культура», старший научный сотрудник Музейного агентства Ленинградской области Леонид Копылов. Эксперт рассказал о конкурсе Фонда Потанина «Музей 4.0», который задает направление развития культурной сферы, аккумулирует творческую энергию и меняет образы музеев. Отдавая должное классическим подходам, конкурс стимулирует выход за их пределы, расширяя границы представления о музейных форматах и профессиях. Грантовая поддержка в этом смысле чрезвычайно значима для проектных команд, способных не только заглядывать в будущее музеев, но и приближать его.

В рамках лекции «Как не превратить проект в тыкву» заведующая научно-экспозиционным отделом ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Дом И. С. Остроухова в Трубниках» Марина Краснова рассказала об особенностях управления музейными проектами от лица руководителя и куратора. Чтобы разработать по-настоящему интересную концепцию проекта, куратору достаточно обратиться к собственной коллекции музейного фонда и сопоставить цели проекта с миссией музея. Руководитель должен точно определить аудиторию проекта, выявить перспективу и презентовать ее команде и партнерам. Важно вовремя делегировать задачи, привлекая нужных специалистов, а после реализации проекта изучить аналитику и обязательно провести работу над ошибками.

В практической части форума консультант по организационному развитию и оценке программ компании «Процесс Консалтинг» Владимир Балакирев продолжил тему анализа проекта, предложив инструменты для самооценивания. К ним относятся базовые принципы разработки индикаторов для оценки, таблица формирования собственных индикаторов, особенности системы мониторинга социального проекта, а также способы ее описания в заявке на финансирование. Эксперт напомнил, что индикаторы – это свидетельство реализации проекта постфактум. Самооценивание – важный элемент развития проекта, но в первую очередь нужно ориентироваться на достижение целей и задач, а не стремиться к успешным показателям.

Руководитель проекта «БАЖОВ. ОГО!род» объединенного музея писателей Урала в рубрике «Лайфхак-дэй» Анатолий Каптур рассказал об опыте управления амбициозным проектом и сопутствующих результатах участия в грантовом конкурсе. Команде Анатолия удалось не только реализовать цель заявки – создать сад-огород на базе Дома-музея Паши Бажова в Сысерти, но и открыть новые возможности, улучшить инфраструктуру музея, привлечь новых посетителей. Главной движущей силой проекта стала команда, способная выходить за рамки прямых обязанностей, сформированная по принципам доверия и сотворчества. По мнению эксперта, руководителю важно с самого начала знать, каким будет финальный результат, и быть уверенным в успехе своей идеи.

Следующий эксперт рубрики «Лайфхак-дэй», председатель Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых, поделилась опытом создания доступной среды в музеях Бурятии. При работе над преобразованием пространства руководителю проекта важно иметь точное визуальное представление финального результата, эффективно взаимодействовать с учреждением и предлагать идеи, которые будут удобны для всех групп посетителей. Реализовывать их должна сильная команда, способная учитывать интересы самых разных людей и разрабатывать разные форматы проектов, приспособленных для восприятия людьми с ограниченными возможностями.

Выступления экспертов и полезные материалы представлены на официальной странице форума: 2022.museumguide.ru. Также можно изучить итоги первой и второй недели форума «Музейный гид – 2022».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.