На фестивале «ПроДвижение» на ВДНХ будут представлены ретроавтомобили

В честь дня рождения ВДНХ на выставке пройдет фестиваль «ПроДвижение». Это большой автомобильный праздник, на котором можно увидеть раритетные машины и мотоциклы и лучшие модели российского и зарубежного автопрома. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах и послушать концерт.

Владельцев раритетных автомобилей приглашают показать свои машины на фестивале «ПроДвижение». Он приурочен ко дню рождения Выставки. На масштабном автомобильном празднике будут демонстрировать редкие модели и лучшие образцы автопрома. Полюбоваться ими соберутся тысячи человек.

Фестиваль «ПроДвижение» возрождает давнюю традицию выставок лучших образцов автопрома. Подобные проводились на ВДНХ с момента открытия. Они всегда пользовались особым вниманием посетителей. Например, под экспозицию «50 лет советскому автопрому» в 1974 году отвели почти всю территорию выставочного комплекса. На ней были представлены десятки исторических и современных моделей машин: и легковых, и грузовых. Посмотреть на них пришли тысячи гостей.

На Октябрьской площади можно будет увидеть ретроавтомобили с увлекательной историей. Например, там представят ВАЗ-2108, или «Спутник», 1989 года выпуска. Именно такая машина стала эмблемой легендарной выставки «Автопром-84» на ВДНХ, приуроченной к 60-летию советского автомобилестроения. Гостям также продемонстрируют коллекционный экземпляр исторического спецтранспорта — ГАЗ-24-02 1972 года выпуска, милицейскую «Волгу». Эта модель предназначалась для выполнения различных задач правоохранительных органов, в том числе патрулирования.

Поклонникам знаменитого французского фильма «Такси» будет интересно увидеть белый Peugeot 406. Точно такой же высокоскоростной автомобиль является одним из главных героев киноленты. Не меньшее впечатление на любителей гоночных авто произведет и Porsche 911 (993) — культовый спортивный автомобиль четвертого поколения легендарного спортивного купе. Он был представлен миру в 1993 году и выпускался до 1998 года.

На фестивале также представят лучшие модели машин мировых производителей. Экспозиция будет работать в течение двух дней в Нальчикском сквере. Там можно будет увидеть множество марок, выпущенных в различные исторические эпохи. Кроме того, для гостей «ПроДвижения» будет работать экспозиция мотоиндустрии «МотоПортал». Она расположится у арки южного входа. Площадка порадует поклонников мотокультуры раритетными и современными моделями — от классических до выполненных на заказ по индивидуальным проектам.

А на северной петле кольцевой дороги будут ждать юных гостей фестиваля. Для них подготовили развлекательную программу «Папа купил автомобиль». Дети смогут поучаствовать в соревнованиях на педальных машинках, сыграть в интерактивные игры, посетить творческие мастер-классы и приобрести модели автомобилей на память о празднике.

Кроме того, в оба дня фестиваля на сцене у павильона № 1 «Центральный» будут проходить концерты. В них примут участие кавер-группы, которые исполнят популярные хиты разных лет.