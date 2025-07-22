В Музее Востока на ВДНХ открылась выставка «На берегах озера Иссык-Куль»

В новой экспозиции павильона № 13 представлено более пятидесяти экспонатов из собрания Государственного музея Востока. Здесь гости Главной выставки страны могут увидеть живописные полотна представителей национального изобразительного искусства разных поколений, а также станковую скульптуру и керамические композиции.

Выставка «На берегах озера Иссык-Куль» посвящена изобразительному и декоративно-прикладному искусству Киргизии XX века. В экспозиции с живописными работами Семена Чуйкова, Гапара Айтиева, Джамбула Джумабева, Догдурбека Нургазиева также представлены предметы декоративно-прикладного искусства рубежа XIX–XX веков. Архаичные узоры вышиты киргизскими мастерицами на подвесных сумках, завесах на ниши в юрте, рукавичках для посуды. Исполненные магического смысла древние символы неба, земли и воды, солярные и космогонические знаки, мотивы животного и растительного мира украшают пояса и пуговицы, браслеты и серьги, накосные подвески. Многие изделия выполнены из серебра с применением технологии насечки по серебру и железу, чеканки, ажурной просечной резьбы, зерни.

Экспозицию дополняют скульптуры художника-керамиста Шаарбека Аманкулова и старинные гравюры европейских художников с этнографическими типами, открытки из серии «Народы СССР» из коллекции Фонда Марджани.