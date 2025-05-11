На портале «Узнай Москву» открылся культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны», приуроченный к 80-летию Победы. В нем представлены архивные фотографии и фронтовые письма, сохранившие сведения о том, как поддерживали своих соотечественников на фронте и в тылу ведущие театры столицы.

Каждому из них посвящен отдельный блок на странице спецпроекта — это Большой и Малый театры, Московский Художественный театр (ныне МХТ им. А.П.Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Ленком Марка Захарова), Театр Революции (сейчас — Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры.

«Новый тематический спецпроект на “Узнай Москву” — дань уважения бесстрашным, преданным своей профессии театральным деятелям — актерам, режиссерам, музыкантам, работникам сцены, внесшим свой вклад в общую Победу. Пользователи увидят уникальные фотоснимки, проливающие свет на малоизвестные факты биографии артистов и их гастрольные маршруты, познакомятся с непосредственными участниками событий тех лет, узнают, как старейшие московские театры помогали фронту и тылу», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Во время Великой Отечественной войны многие столичные театры продолжали работать и смогли не только сохранить свой репертуар, но и продолжили выпуск новых спектаклей. Актеры в составе агитбригад выступали на передовой, в прифронтовых зонах, госпиталях, собирали средства для нужд армии. Театры дарили людям надежду, силы жить и побеждать.

В конце октября 1941 года, когда враг был на подступах к Москве, выдающийся балетмейстер и педагог Большого театра Михаил Габович сообщил по радио об открытии сезона: «Жителям Москвы мы нужны. Они будут приходить в театр отдыхать, отвлекутся, забудут… о войне. Это поддержит их». В информационном блоке, посвященном Большому театру, можно прочитать, как проходили спектакли в военное время и как театр помогал бойцам Красной армии.

Осенью 1941 года в Москве начали работать первые госпитали. Малый театр взял шефство над госпиталем «Марьина Роща». Приезжая туда, артисты располагались в коридоре так, чтобы их выступление могли услышать из разных палат. Многие номера исполняли на бис несколько раз подряд. Как это было, можно увидеть на архивных фото.

На сцене МАМТ спектакли шли с первого и до последнего дня войны. Артисты играли на сцене, выступали с концертами в госпиталях, дежурили в бригадах противовоздушной обороны, учились стрелять. Подробности можно узнать на странице проекта, посвященной этому театру.

В августе 1942 года сооснователь Московского Художественного театра (МХТ) Владимир Немирович-Данченко обратился к группе артистов, выезжавших на передовую, со словами: «Вы едете туда, где решается судьба нашего народа, культуры, судьба нашего государства… Это нужно всегда помнить и высоко держать знамя Художественного театра. Завтра вы поедете к историческому зрителю…» На архивных фото, предоставленных МХТ им. А.П. Чехова и Музеем МХАТ, можно увидеть, как проходили военные занятия артистов во дворе театра в Камергерском переулке.

Война застала Театр имени Ленинского комсомола на гастролях в Горьком (сейчас — Нижний Новгород). 22 июня 1941 года на сцене местного театра шел спектакль «Парень из нашего города». Пьеса Константина Симонова о мужестве и стремлении к победе на долгие годы стала визитной карточкой театра. О том, как театр жил и работал в условиях военного времени, можно узнать на странице спецпроекта.

Часть труппы Театра Революции начало войны встретила на гастролях. Пользователи смогут прочитать воспоминания об этом трагическом дне одной из ведущих актрис театра Нины Тер-Осипян. Театр сатиры в годы войны тоже продолжал радовать зрителей. Группа артистов отправилась на фронт, где выступала перед бойцами 16-й армии Константина Рокоссовского. «Очень точно — очень срочно» — так назывались концертные программы на военную тематику.

Статья Музея МХАТ о деятельности театров в годы ВОВ опубликована и в новом номере журнала «АртМосковия» на стр. 19-22. Ознакомиться с её содержанием и содержание номера, можно по предложенной ссылке.