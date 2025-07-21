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ДомойМоскваВыставку к 120-летию Михаила Шолохова в Музее Победы посетило более 200 тыс....

Выставку к 120-летию Михаила Шолохова в Музее Победы посетило более 200 тыс. человек

editor
By editor
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михаил шолохов
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Более 200 тысяч человек посетили выставку «Он сражался за Родину» в Музее Победы. Временная экспозиция, посвященная творчеству великого советского писателя Михаила Шолохова и приуроченная к его 120-летию, работала с 20 мая по 20 июля.

«Впервые в Москву привезли подлинные раритеты из Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон». Москвичи и гости столицы могли увидеть военную форму и снаряжение писателя, награды, личные документы и фронтовые заметки, рукописные страницы романа «Они сражались за Родину», — рассказали в Музее Победы.

Всего в выставку вошло более 50 реликвий из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон». Гости познакомились с военной прозой и публицистикой Михаила Шолохова: от очерков и рассказов, вдохновлявших солдат на подвиги, до монументального романа «Они сражались за Родину», ставшего летописью героизма советского народа. Книга «Они сражались за Родину», пробитая осколком немецкой мины и найденная в вещмешке погибшего солдата, стала одним из ключевых экспонатов проекта. В витрине также было показано письмо писателю от бойцов и офицеров, в котором они делятся своими впечатлениями о романе, пишут слова благодарности.

Часть выставочного проекта была посвящена биографии Шолохова — корреспондента газет «Правда» и «Красная Звезда». Посетители могли узнать о поездках писателя на передовую, встречах с солдатами и офицерами, прочесть заметки в фронтовом блокноте автора. Выставка также освещала послевоенную деятельность писателя, его борьбу за мир и справедливость, отраженную в статьях и очерках, обличающих фашизм и призывающих к гуманизму. В экспозиции представили награду – Международную премию мира в области культуры, присужденную Шолохову Президиумом Всемирного Совета Мира в мае 1975 года за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами.

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