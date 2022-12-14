На фестивале «Сталкер» представили фильм Тамары Дондурей «Рядом»

13 декабря в рамках Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» пройдет показ фильма Тамары Дондурей «Рядом». Мировая премьера картины состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Роттердаме. Фильм производства кинокомпании «Пан-Атлантик Студио», генеральный продюсер Екатерина Филиппова. Фильм вышел в российский прокат 8 декабря.

Главной героине Кире — 33 года, она типичный, внешне благополучный представитель миллениалов. Кира работает в московском архитектурном бюро, у нее есть любящий парень, друзья и приличная съемная квартира. Кира выстраивает жизнь по своим правилам, но судьба вносит коррективы. Опыт трагедии вынуждает ее переосмыслить отношения с матерью и принять прошлое своей семьи, чтобы шагнуть в будущее повзрослевшей, не боящейся ответственности.

«Рядом» еще на этапе создания прошел международные копродукционные площадки в Венеции, Коттбусе и Софии, получил там признание и поддержку. Сценарий написан Антоном Ярушем (при участии Тамары Дондурей), известным по фильмам «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Теснота» Кантемира Балагова. «Рядом» — первый полнометражный игровой фильм Тамары Дондурей. Над музыкой работала композитор Анна Друбич, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел» в категории «Лучшая музыка к фильму». Главную роль исполнила актриса и модель Екатерина Ермишина. За роль Киры Екатерина получила приз зрительских симпатий на фестивале Voices в Вологде.

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» — единственный в России и один из немногих в мире киносмотров, направленный на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.

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