На Фестивале «Таврида.АРТ» показали музыкальный патриотический спектакль «Вера.Надежда.Любовь»

На Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» состоялась премьера музыкального патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь», посвященного сильным русским женщинам, тем, которые «и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут», а сейчас вместе российскими солдатами трудятся в зоне проведения СВО.

Спектакль представил собой трилогию. Первая история спектакля рассказала зрителям о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Их вера помогает бойцам не сдаваться даже в самые тяжелые времена, ведь за их плечами — надежный тыл и помощницы. Вторая история, тронувшая сердца всех собравшихся, — о женщине — военном хирурге. Женщины-врачи — своеобразные ангелы-хранители для солдат, дающие им надежду, их образ важен и свят во все времена.

Третья часть спектакля рассказала присутствующим о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО. Здесь постановочная группа подняла тему любви и напомнила о том, что даже в обстоятельствах военной операции люди продолжают жить, любить, жениться и выходить замуж, ходить на свидания и в кино даже под обстрелами, ведь именно это поднимает дух и не дает впасть в уныние и поддаться страху. Все части спектакля основаны на реальных историях, за ними прячутся жизни и судьбы реальных людей.

В финальном блоке спектакля перед зрителями предстала певица Ирина Дубцова в образе «Родины-матери» — легендарного монумента, возвышающегося на Мамаевом кургане в Волгограде, олицетворяющего образ одновременно и большой страны, и матери, призывающей своих детей сплотиться в борьбе с врагом. Для зрителей мужчинами-участниками спектакля были зачитаны стихотворения о женщинах-героях, а после Ирина Дубцова вместе с детьми ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей исполнила песню «За нас». Во время песни дети в знак признательности и благодарности подарили цветы офицерам-участникам СВО. «За великую силу, за нашу Россию, за нас!» — скандировали несколько тысяч собравшихся зрителей вместе с певицей со слезами на глазах.

В спектакле также принял участие SHAMAN c песней «Мой бой», а народный артист России Олег Газманов исполнил свою песню «Два орла». Актерами в постановке стали резиденты арт-кластера «Таврида», а также реальные участники специальной военной операции — автор-песенник и исполнитель Сергей Нихаенко, который будучи солистом Луганской филармонии ушел добровольцем на фронт, и участник проекта «Мой герой», певец из Франции Франсуа Модеме, выпускник французской военной академии, который добровольцем присоединился к донбасскому ополчению еще в 2015 году. В конце финальной части участники спектакля еще долго не могли уйти со сцены, зрители аплодировали им многие минуты и выкрикивали слова благодарности. Совершенно точно данная постановка не оставила равнодушным никого из присутствующих.

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