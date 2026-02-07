Клуб чайной культуры открылся в павильоне «Главтабак» на ВДНХ

В историческом павильоне № 35 «Главтабак» на ВДНХ начал работать клуб чайной культуры «ЧаЕ». Гости обновленного павильона смогут принять участие в чайной церемонии, посетить экскурсии, узнать о различных сортах чая, включая редкие и коллекционные.

Объект культурного наследия федерального значения, павильон № 35 «Главтабак» — самый миниатюрный павильон ВДНХ — открылся после масштабной научной реставрации.

Изразцы и позолоченный шпиль: завершена реставрация павильона № 35

Специалисты провели огромную работу по реставрации, воссозданию и возвращению на исторические места более 10 000 керамических изразцов с изображениями цветов, листьев и плодов табака — эти декоративные элементы украшают фасады павильона № 35 «Главтабак». Также гости павильона теперь могут любоваться кропотливо воссозданным пятицветным терраццо, где тоже присутствует изображение цветов табака.

Еще одной отличительной чертой интерьеров «Главтабака» является грандиозная металлическая люстра с плафонами. Диаметр люстры составляет более 3 метров, а высота — около 2,5 метра. Особый, торжественный вид ей придают сверкающие декоративные детали в виде соцветий, листьев и семенных коробочек табака. Мастера воссоздали ее по сохранившимся эскизам и историческим фотографиям, найденным в архивах Москвы, а затем уже на месте собрали.

Летом 2025 года павильону вернули его главные украшения — изящный позолоченный шпиль, который после реставрации установили на крыше павильона, и эмблему «Главтабак» с позолотой. Позолоченный шпиль, состоящий из более чем 160 деталей, был отреставрирован, а эмблема с позолотой воссоздана в строгом соответствии с архивными документами. Высота шпиля с эмблемой составляет около 9 метров, диаметр шпиля — более 3 метров.

Новая жизнь павильона-шкатулки

В феврале 2026 года в павильоне № 35 «Главтабак» открылся клуб чайной культуры «ЧаЕ» — гостеприимное и уютное пространство. Название «ЧаЕ» в переводе с китайского означает «чайный лист». Этот образ, созвучный изящному облику павильона, стал символом нового этапа в жизни здания после завершения масштабной научной реставрации.

В клубе любители чая смогут насладиться ароматным напитком вдали от городского шума и суеты, побывать на китайской чайной церемонии или просто попить чайку с десертом после долгой прогулки по Выставке.

Тех, кто только знакомится с культурой чаепития, ВДНХ приглашает посетить чайные экскурсии. Здесь гости смогут услышать увлекательные рассказы специалиста о лучших сортах китайского чая и больше узнать о древних традициях, связанных с ним.