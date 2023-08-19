На ВДНХ представили фотовыставку Музея музыки к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова

19 августа на Аллее космонавтов на ВДНХ откроется фотовыставка «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор»». Экспозиция приурочена к 150-летнему юбилею великого пианиста, дирижера и композитора Сергея Рахманинова, который отмечается весь 2023 год.

Экспозиция «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор»» основана на материалах творческого архива Рахманинова, переданных его родственниками и друзьями в фонды Российского национального музея музыки. Фотовыставка отражает три главных творческих амплуа музыканта — композитора, пианиста и дирижера. Здесь можно будет увидеть редко экспонируемые документы и фотографии. Например, генеалогическое древо рода Рахманиновых, авторские рукописи знаменитых шедевров композитора и его малоизвестных сочинений.

Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов посетители могут прослушать архивные записи известных сочинений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов, а также записи радиопередач из цикла «Экспомузыка», созданного Музеем музыки в партнерстве с радио «Орфей».

Выставочный проект «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор», приуроченный к юбилею выдающегося деятеля русской и мировой музыкальной культуры, ранее с успехом был показан во многих российских городах (Ярославле, Мурманске, Вологде, Елабуге и других) и мировых мегаполисах (Берлине, Париже, Риме, Буэнос-Айресе, Александрии, Коломбо и других).

Посетить выставку Музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор»» на ВДНХ можно до 20 сентября 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.