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На форуме креативных индустрий в Якутске подписали соглашения на сумму свыше 1 млрд рублей

editor
By editor
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на форуме заключили соглашение на 1 млрд рублей
Фото © ЯСИА, Саргын Скрябин

В Якутске завершился II Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике». Его миссией стало формирование устойчивой экосистемы креативных индустрий на Дальнем Востоке, способной обеспечить новые рабочие места, рост малого и среднего бизнеса и экспорт интеллектуального продукта.

По итогам форума заключены соглашения и достигнуты договорённости на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

«Форум стал не просто площадкой для диалога. Он превратился в живой источник вдохновения и идей, место, где рождается будущее креативной экономики России. В эти дни я получил множество отзывов, предложений, искренней обратной связи. Мы доказали, что креатив — это про развитие, экономику и силу духа. И именно за этой силой стоит будущее Якутии, Дальнего Востока и всей страны», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Форум объединил более 7000 участников из 39 регионов России и 6 стран. В течение трёх дней прошло более 150 мероприятий — панельные дискуссии, стратегические сессии, мастер-классы, питчинги и выставки.

Участники обсуждали развитие кино, анимации, моды, цифрового искусства, гастрономии, геймдева, экспорт культурного продукта и государственную поддержку креативных отраслей.

Среди итогов форума – запуск витрины «Создано на Дальнем Востоке» на OZON, старт первого акселератора для фондов целевых капиталов в сфере креативных индустрий, создание Ассоциации рекламных агентств Дальнего Востока.

II Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике» прошел в Якутске с 29 по 31 мая 2025 года. Организаторами выступили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Правительство Республики Саха (Якутия).

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