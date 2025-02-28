РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииДФОВ Якутии стартовал фестиваль «Путешествие на Полюс холода-2025»

В Якутии стартовал фестиваль «Путешествие на Полюс холода-2025»

editor
By editor
61
заглушка

В Оймяконе традиционно стартовал фестиваль «Путешествие на Полюс холода-2025» — одно из самых ожидаемых событий зимнего туризма в России, сообщает Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

В уникальных уголках Полюса холода — Оймяконе, Томторе и Сордоннохе — гости смогут окунуться в атмосферу настоящей северной зимы, познакомиться с культурой коренных народов и испытать себя в экстремальных условиях.

Одним из главных событий станет церемония возвращения символа холода Чысхаану — Хранителю Холода. Гости смогут принять участие в Играх Чысхаана, командных соревнованиях, а также увидеть конкурс красоты и таланта «Хозяйки Севера», посвященный женскому образу в зимнем туризме.

Любители активного отдыха смогут испытать свои силы в скайраннинге — забеге на гору Эбэ Хайа, а также посоревноваться в гонках на снегоходах. Для детей подготовлена развлекательная программа, а всех желающих ждут катание на оленях и снегоходах.

Гастрономическая часть фестиваля позволит попробовать блюда национальной эвенской и якутской кухни, а самым смелым предложат купания в незамерзающем источнике.

Фестиваль проводит Администрация Оймякона при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Предыдущая статья
«Метаморфозы»: выставка работ преподавателей, выпускников и студентов ведущих художественных вузов
Следующая статья
«По классике»: Кипер, Лиепа, Чапурин, Маленко и Маликов возвращают былое в тренды! 

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru