В Якутии стартовал фестиваль «Путешествие на Полюс холода-2025»

В Оймяконе традиционно стартовал фестиваль «Путешествие на Полюс холода-2025» — одно из самых ожидаемых событий зимнего туризма в России, сообщает Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

В уникальных уголках Полюса холода — Оймяконе, Томторе и Сордоннохе — гости смогут окунуться в атмосферу настоящей северной зимы, познакомиться с культурой коренных народов и испытать себя в экстремальных условиях.

Одним из главных событий станет церемония возвращения символа холода Чысхаану — Хранителю Холода. Гости смогут принять участие в Играх Чысхаана, командных соревнованиях, а также увидеть конкурс красоты и таланта «Хозяйки Севера», посвященный женскому образу в зимнем туризме.

Любители активного отдыха смогут испытать свои силы в скайраннинге — забеге на гору Эбэ Хайа, а также посоревноваться в гонках на снегоходах. Для детей подготовлена развлекательная программа, а всех желающих ждут катание на оленях и снегоходах.

Гастрономическая часть фестиваля позволит попробовать блюда национальной эвенской и якутской кухни, а самым смелым предложат купания в незамерзающем источнике.

Фестиваль проводит Администрация Оймякона при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).