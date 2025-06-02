Снежный барс стал героем мурала в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске открыли мурал, главным героем которого стал снежный барс. Его автор – самый известный стрит-арт художник России Георгий Куринов, он же GOOZE ART. Инициатором проекта стала компания «Эвалар», которая на протяжении ряда лет реализует на Алтае программу сохранения популяции снежных барсов. Проект реализуется при поддержке Правительства Республики Алтай в рамках эко-фестиваля «Земля снежного барса».

Мурал открыли на одной из главных улиц города, ведущей из аэропорта в центр Горно-Алтайска, на доме 92/1 по Коммунистическому проспекту. Масштабное художественное полотно площадью около 500 кв. м. было выполнено Георгием Куриновым, известным в мире стрит-арта под псевдонимом GOOZE_ART.

Центральным элементом мурала стал снежный барс – краснокнижное животное и символ национального парка «Сайлюгемский». Образ грациозного хищника окружен пейзажами, отражающими красоту и богатство Республики Алтай: пологие вершины Сайлюгемского хребта, кристально чистые воды Телецкого озера, а также разнообразие растений и целебных трав. В течение месяца стрит-арт художник создавал эскизы будущего мурала, стремясь отразить на монументальном полотне экологические проекты компании «Эвалар».

Художник, имеющий за плечами опыт создания монументальных настенных росписей в России и Европе, потратил на работу над муралом больше недели: «Для воплощения задуманного образа потребовалось более 170 баллонов специальной фасадной краски. В работе были использованы 12 базовых цветов, тщательно подобранных для создания гармоничной и целостной композиции. Палитра мурала насыщена природными оттенками, которые органично вписываются в архитектурный облик города, создавая визуальное единство с окружающей средой», – рассказал Георгий Куринов.

В преддверии Дня защиты детей Георгий Куринов провел мастер-класс для юных художников Алтая. Он рассказал о различных техниках и приемах, используемых в стрит-арте, а также помог детям создать свои собственные живописные работы. Объектом для росписи стала стена новой детской спортивной площадки в Горно-Алтайске, что позволило участникам мастер-класса внести свой вклад в создание яркого и привлекательного облика городской среды: «Сохранение природы Алтая – эта наша общая ответственность и залог устойчивого развития региона. Именно поэтому так ценны проекты, направленные на повышение экологической грамотности и формирования гражданской позиции у взрослых и детей. Очень важно применение таких популярных игровых форматов для вовлечения в экологическую работу детей», – отметила Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска Юлия Мягкова.

В компании «Эвалар», ставшей инициатором этого проекта, подчеркнули, что сохранение уникального биоразнообразия Алтая – это важная часть социальной миссии предприятия: «Мы российский бренд и родились на Алтае. На протяжении многих лет совместно с национальным парком «Сайлюгемский» мы занимаемся научной и просветительской работой: реализуем экспедиции по сохранению целебных краснокнижных растений-эндемиков и проекты по защите снежного барса. Создание этого арт-объекта станет не только украшением города, но и символом бережного отношения к уникальному растительному и животному фонда Алтая», – подчеркнула председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталия Прокопьева.