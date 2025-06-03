XXVIII Международный фестиваль «Мир гитары» объединил пять городов России

С 26 по 31 мая Калуга вновь стала главной гитарной столицей страны — здесь прошёл XXVIII Международный фестиваль «Мир гитары», один из крупнейших и самых авторитетных форумов гитарной музыки в мире. В этом году фестиваль собрал исполнителей из 16 стран, включая Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Австрию, Бахрейн, Вьетнам, Италию, Испанию, Китай, Кубу, Монголию, Сербию, США, Францию и Южную Осетию.

Основная программа развернулась в Калуге, а гала-концерты с участием хедлайнеров прошли в Москве, Владимире, Муроме и Обнинске, расширив географию фестиваля и открыв его для тысяч зрителей по всей стране.

Фестивальная афиша охватила широкий спектр жанров — от классической гитары и фламенко до джаза и фьюжна. Хедлайнером стал один из самых титулованных гитаристов XXI века Роман Мирошниченко, представивший масштабный международный проект Fusion Holiday на всех фестивальных площадках.

Американский гитарист Марк Уитфилд, известный по сотрудничеству со Стингом и Уитни Хьюстон, исполнил специальную джазовую программу на сцене Калужской филармонии. Фестиваль открылся российской премьерой произведения Suite Sivillia в исполнении легенды фламенко (Испания) и Симфонического оркестра города Москвы «Русская филармония».

Помимо основной концертной программы, фестиваль включал:

Детский гитарный фестиваль,

Тематический день «Русская гитара», посвящённый юбилеям Валерия Вавилова, Сергея Орехова и Сергея Руднева,

Концерт памяти Ивана Смирнова — одной из ключевых фигур российской гитарной сцены.

Калужский гитарный фестиваль остаётся одним из старейших и авторитетнейших в России. За 27 лет он приобрёл репутацию важнейшей встречи гитаристов мира. На его сценах в разные годы выступали Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл и многие другие.

Фестиваль прошёл при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Фото предоствлены пресс-службой Фестиваля