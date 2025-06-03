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XXVIII Международный фестиваль «Мир гитары» объединил пять городов России

editor
By editor
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мир гитары

С 26 по 31 мая Калуга вновь стала главной гитарной столицей страны — здесь прошёл XXVIII Международный фестиваль «Мир гитары», один из крупнейших и самых авторитетных форумов гитарной музыки в мире. В этом году фестиваль собрал исполнителей из 16 стран, включая Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Австрию, Бахрейн, Вьетнам, Италию, Испанию, Китай, Кубу, Монголию, Сербию, США, Францию и Южную Осетию.

Основная программа развернулась в Калуге, а гала-концерты с участием хедлайнеров прошли в Москве, Владимире, Муроме и Обнинске, расширив географию фестиваля и открыв его для тысяч зрителей по всей стране.

мир гитары

Фестивальная афиша охватила широкий спектр жанров — от классической гитары и фламенко до джаза и фьюжна. Хедлайнером стал один из самых титулованных гитаристов XXI века Роман Мирошниченко, представивший масштабный международный проект Fusion Holiday на всех фестивальных площадках.

мир гитары

Американский гитарист Марк Уитфилд, известный по сотрудничеству со Стингом и Уитни Хьюстон, исполнил специальную джазовую программу на сцене Калужской филармонии. Фестиваль открылся российской премьерой произведения Suite Sivillia в исполнении легенды фламенко (Испания) и Симфонического оркестра города Москвы «Русская филармония».

Помимо основной концертной программы, фестиваль включал:

  • Детский гитарный фестиваль,
  • Тематический день «Русская гитара», посвящённый юбилеям Валерия Вавилова, Сергея Орехова и Сергея Руднева,
  • Концерт памяти Ивана Смирнова — одной из ключевых фигур российской гитарной сцены.

Калужский гитарный фестиваль остаётся одним из старейших и авторитетнейших в России. За 27 лет он приобрёл репутацию важнейшей встречи гитаристов мира. На его сценах в разные годы выступали Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл и многие другие.

мир гитары

Фестиваль прошёл при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Фото предоствлены пресс-службой Фестиваля

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