II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова завершил прием заявок

Завершился прием заявок на участие во II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Всего на конкурс было подано 532 заявки из 25 стран мира: Россия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Бразилия, Германия, Грузия, Иордания, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Колумбия, Кыргызстан, Монголия, Румыния, США, Узбекистан, Швеция, Южная Корея, Япония.

По окончании обработки заявок члены жюри проведут виртуальный отбор участников на основе присланных видеозаписей. По итогам видеоотбора к участию в I туре будут приглашены 25 пианистов, 12 композиторов, 25 дирижеров.

II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова пройдет в Москве при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, на площадках Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Концертном зале им. П.И. Чайковского и Филармонии-2.

Организатор конкурса – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.