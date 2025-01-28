РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир музыки

«Пересадка в Стамбуле»: автор «Колымы» готовит инновационный альбом

WWNEWS

РОСКИНО организовало показы российских фильмов на Калькуттском международном фестивале детского кино​​​​​

Москва

«У края бездны»: в Москве состоялась премьера документальной киноленты об СВО

Москва

Евгения Лясникова в Третьяковской галерее открыла двери в мир эстетического восприятия

Регионы России

В городах России прошли первые показы северной сказки «Агния»

Мир кино

Анимационный проект «Детская книга войны. Дневники 1941-1945» представили на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»

Мир кино

В Москве завершились съемки нового сезона медицинской драмы «Краснов. Новые серии»

Москва

Зураб Церетели представляет выставку Евгении Васильевой «Учитель» в Галерее искусств

ДомойLIFESTYLEНа ГУМ-катке состоялась благотворительная акция «Волшебный каток» с участием детей на протезах

На ГУМ-катке состоялась благотворительная акция «Волшебный каток» с участием детей на протезах

editor
By editor
98
жизнь в движении
ГУМ-каток. Участники акции «Волшебный каток». Фото © Александра Каневская

26 января на ГУМ-Катке на Красной площади благотворительный фонд «Жизнь в Движении» в 6-й раз провел благотворительную акцию «Волшебный каток».

В воскресный вечер, в историческом центре Москвы на главный каток страны поддержать благотворительную акцию и подопечных фонда с ограниченными возможностями вышли соучредитель Фонда «Жизнь в Движении» Евгений Миронов, а также звездные послы, партнеры и друзья фонда: Евгений Алдонин, Ираклий Пирцхалава, Петр Дранга и Агата Муцениеце, Александр Новин, Ирина Безрукова, Елена Борщева, Дмитрий Сердюк, спортивный предприниматель Владимир Волошин, Николай Конюхов, руководитель Экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов и члены Почетного совета фонда Оскар Конюхов, художники Даниил Федоров и Алексей Ваулин.

Впервые на лед вышли подопечные фонда с ампутацией и протезированием верхних и нижних конечностей из 6 регионов России, которые благодаря помощи фонда «Жизнь в Движении» получили протезы рук и ног.

Евгений Миронов, соучредитель фонда «Жизнь в Движении»:

«Уже 6-й год мы проводим благотворительную акцию «Волшебный каток» и имеем возможность не только прекрасно провести время на Гум-Катке, но и сделать доброе дело, собрать средства на протезирование детей, подопечных нашего фонда. В этом году в акции участвует рекордное количество — 13 ребят из 8 городов и большинство из них с протезами рук и ног впервые вышли на лед».

Мария Рафалович, директор фонда «Жизнь в Движении»:

«Гум-Каток на протяжении уже 6 лет стал объединяющий площадкой для звездных послов, партнеров, друзей и подопечных фонда. Это одна из наших любимых зимних акций, которая дарит нам чувство радости и продлевает «новогодний праздник». Хочу отметить, что с каждым годом растет количество артистов и спортсменов, которые поддерживают фонд и сопровождают ребят с ограниченными возможностями на льду. Эта акция дает нам возможность быть свидетелями чуда, потому что мы все в этот день становимся «волшебниками», собираемся на главном катке страны, чтобы осуществить особенную мечту наших подопечных детей – Ходить».

За все время проведения благотворительной акции «Волшебный каток», благодаря поддержке Гум-Катка и сбору средств от продажи билетов фонду удалось приобрести оборудование для производства протезов для Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить», протезы для подопечных, реализовать проекты для социальной адаптации.

Все собранные средства 26 января от продажи билетов на каток будут направлены на помощь подопечным фонда в области протезирования, реабилитации и социальной адаптации, в частности, подопечным фонда из Екатеринбурга: Петру Ковальчику (16 лет, врожденный порок спинного мозга), который впервые прилетел из Екатеринбурга, чтобы принять участие в акции «Волшебный каток», а также Виктории Южаковой (12 лет, врожденная патология нервной системы).

Предыдущая статья
Департамент экономики Москвы награжден дипломом премии Правительства РФ в области качества
Следующая статья
Спектакль «Будем жить» представили в РГДБ в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru