На ГУМ-катке состоялась благотворительная акция «Волшебный каток» с участием детей на протезах

26 января на ГУМ-Катке на Красной площади благотворительный фонд «Жизнь в Движении» в 6-й раз провел благотворительную акцию «Волшебный каток».

В воскресный вечер, в историческом центре Москвы на главный каток страны поддержать благотворительную акцию и подопечных фонда с ограниченными возможностями вышли соучредитель Фонда «Жизнь в Движении» Евгений Миронов, а также звездные послы, партнеры и друзья фонда: Евгений Алдонин, Ираклий Пирцхалава, Петр Дранга и Агата Муцениеце, Александр Новин, Ирина Безрукова, Елена Борщева, Дмитрий Сердюк, спортивный предприниматель Владимир Волошин, Николай Конюхов, руководитель Экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов и члены Почетного совета фонда Оскар Конюхов, художники Даниил Федоров и Алексей Ваулин.

Впервые на лед вышли подопечные фонда с ампутацией и протезированием верхних и нижних конечностей из 6 регионов России, которые благодаря помощи фонда «Жизнь в Движении» получили протезы рук и ног.

Евгений Миронов, соучредитель фонда «Жизнь в Движении»:

«Уже 6-й год мы проводим благотворительную акцию «Волшебный каток» и имеем возможность не только прекрасно провести время на Гум-Катке, но и сделать доброе дело, собрать средства на протезирование детей, подопечных нашего фонда. В этом году в акции участвует рекордное количество — 13 ребят из 8 городов и большинство из них с протезами рук и ног впервые вышли на лед».

Мария Рафалович, директор фонда «Жизнь в Движении»:

«Гум-Каток на протяжении уже 6 лет стал объединяющий площадкой для звездных послов, партнеров, друзей и подопечных фонда. Это одна из наших любимых зимних акций, которая дарит нам чувство радости и продлевает «новогодний праздник». Хочу отметить, что с каждым годом растет количество артистов и спортсменов, которые поддерживают фонд и сопровождают ребят с ограниченными возможностями на льду. Эта акция дает нам возможность быть свидетелями чуда, потому что мы все в этот день становимся «волшебниками», собираемся на главном катке страны, чтобы осуществить особенную мечту наших подопечных детей – Ходить».

За все время проведения благотворительной акции «Волшебный каток», благодаря поддержке Гум-Катка и сбору средств от продажи билетов фонду удалось приобрести оборудование для производства протезов для Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить», протезы для подопечных, реализовать проекты для социальной адаптации.

Все собранные средства 26 января от продажи билетов на каток будут направлены на помощь подопечным фонда в области протезирования, реабилитации и социальной адаптации, в частности, подопечным фонда из Екатеринбурга: Петру Ковальчику (16 лет, врожденный порок спинного мозга), который впервые прилетел из Екатеринбурга, чтобы принять участие в акции «Волшебный каток», а также Виктории Южаковой (12 лет, врожденная патология нервной системы).