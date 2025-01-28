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ДомойМоскваСпектакль «Будем жить» представили в РГДБ в честь Дня полного освобождения Ленинграда...

Спектакль «Будем жить» представили в РГДБ в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

editor
By editor
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будем жить - спектакль - блокада ленинграда
Фото предоставлено пресс-службой РГДБ

26 января 2025 года в Российской государственной детской библиотеке состоялась московская премьера спектакля «Будем жить», посвященного истории блокадного Ленинграда – героизму детей и взрослых в Великой Отечественной войне.

Спектакль «Будем жить» — авторский проект петербургского коллектива «ХИТрюшки», в основу которого легли военные истории прабабушек и прадедушек юных артистов, творчески объединенные с самыми знаменитыми песнями военных лет. В рамках московской премьеры в постановке вместе с юными петербуржцами приняли участие победители творческих конкурсов Благотворительного фонда Оксаны Федоровой из Москвы: театр сюжетного танца «Голубка» и солисты — Илья Понти, стипендиат фонда, и Рафаэль Саркисян, победитель конкурса «Мои герои Музыка Победы».

Одним из трогательных моментов стало исполнение авторской песни Анны Соловьевой, художественного руководителя коллектива «ХИТрюшки», посвященной символу блокадного Ленинграда — ласточке, несущей фронтовые вести. Немецкие захватчики заявили: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады!» и только ласточки кружили над городом, вселяя в жителей веру в Победу.

Трагическая история города-героя Ленинграда в стихах, письмах и музыке никого не оставила равнодушным, зал аплодировал юным артистам стоя под песню «День Победы», которая стала ярким завершением спектакля.

Спектакль состоялся накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который празднуется 27 января — именно в этот день в 1944 года завершилось 872-дневное героическое противостояние жителей и защитников города на Неве с силам вермахта.

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