Выставка к 70-летию театра «Современник» открылась в Музее-мастерской Давида Боровского

Бахрушинский театральный музей совместно с Московским театром «Современник» представил выставочный проект «Художники эпохи „Современника“», приуроченный к 70-летию легендарного московского театра. Экспозиция открылась в Музее-мастерской Давида Боровского и стала вторым выставочным проектом, реализованным здесь после масштабного обновления музейного пространства.

«Выставка Бахрушинского музея «Художники эпохи „Современника“» рассказывает историю театра через имена и работы художников, создававших его визуальный образ на протяжении 70 лет. Многие материалы экспозиции ранее не были представлены широкой публике, поэтому проект станет первым масштабным музейным представлением художественного наследия «Современника»», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«В юбилейный сезон для нас важно говорить о «Современнике» как о театре соавторства, где художник всегда был равноправным создателем спектакля. Эта выставка в пространстве мастерской Давида Боровского — художника, тесно связанного с театром, — объединяет имена Мессерера, Кочергина, Бархина и других мастеров, сформировавших его визуальный образ. Здесь можно увидеть, как из эскиза и макета рождался сценический мир, который определяет лицо «Современника» на протяжении десятилетий», — отметил художественный руководитель театра «Современник», председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

История театра «Современник» началась в ночь с 15 на 16 апреля 1956 года, когда на учебной сцене Школы-студии МХАТ состоялась премьера спектакля «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова. Это событие стало отправной точкой для создания Студии молодых актёров — будущего театра «Современник», который вскоре закрепил за собой статус одной из ведущих драматических сцен страны. С этого дня берёт начало и повествование выставки Бахрушинского музея «Художники эпохи „Современника“».

Экспозиция объединила более 170 экспонатов: макеты декораций, эскизы костюмов и сценографии из фондов Бахрушинского театрального музея, архива театра «Современник», частных коллекций, собрания Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Архитектурное решение выставки, разработанное Александром Боровским — сценографом, театральным художником и сыном Давида Боровского, отсылает к фасаду театра «Современник» на Чистопрудном бульваре. Пространство выставочного зала организовано в виде колоннады, напоминающей ротонду у входа в театр. Разместившись между колоннами, макеты декораций и эскизы превращают экспозицию в метафору театрального пространства — места встречи и художественного поиска.

Экспозиция выстроена как визуальная хроника театра — от первых постановок конца 1950-х годов до спектаклей юбилейного сезона 2025–2026. На выставке представлены работы мастеров, сформировавших художественный облик «Современника»: Льва Батурина, Дмитрия Лазарева, Петра Кириллова, Валерия Доррера, Бориса Мессерера, Иосифа Сумбаташвили, Ольги Твардовской, Владимира Макушенко, Виктора Шилькрота, Владимира Арефьева.

Отдельный раздел посвящён Давиду Боровскому — ключевой фигуре в истории отечественной сценографии XX века, начавшему сотрудничество с «Современником» в 1971 году со спектакля «Валентин и Валентина». В экспозиции представлены макеты декораций Боровского, эскизы костюмов и архивные материалы к знаковым постановкам, в том числе к спектаклям «Плаха» и «Аномалия».

Посетители также увидят работы Эдуарда Кочергина — одного из крупнейших отечественных театральных художников, близкого друга и коллеги Давида Боровского. Специально к выставке Бахрушинский музей приобрёл несколько его произведений: макет декорации и эскизы к спектаклю «Генрих IV» Луиджи Пиранделло, поставленному в «Современнике» в 1978 году Лилией Толмачёвой. Увидеть их на выставке — уникальная возможность: ранее работы находились в мастерской художника и не были представлены широкому зрителю.

Дополняют экспозицию работы Сергея Бархина: эскизы декораций и костюмов к спектаклю «Чайка» в постановке Олега Ефремова и макет к спектаклю «Кто боится Вирджинии Вулф?» Валерия Фокина. Над оформлением постановки Фокина Бархин работал в сотрудничестве с Вячеславом Зайцевым, чьи эскизы костюмов также представлены на выставке.

Отдельный блок выставки посвящён сценографии XXI века. Он включает работы Владимира Арефьева, Виктора Шилькрота, а также Евгении Шутиной и Марии Боровской — ярких представителей современной отечественной театральной сценографии.

Выставочный проект сопровождает культурно-просветительская программа, в которую включены творческие встречи с режиссёрами, актёрами и художниками, видеопоказы спектаклей и обсуждения со зрителями.

