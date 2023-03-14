На канале ТВ Центр стартует новый детективный сезон

Начнется детективная весна с мини-сериалов «Танцы в темноте» и «Тихая гавань», главные героини которых, не смотря на переживания на личном фронте, блестяще справляются с самыми запутанными расследованиями.

То, что женщине под силу все, было уже не раз доказано героинями картин ТВ Центра. Им успешно удается совмещать полную событий, эмоций и интриг личную жизнь и службу во благо граждан. Со следователем Татьяной в исполнении Дарьи Румянцевой телезрители уже знакомы по фильмам «Танцы на песке» и «Танцы на углях». «Танцы в темноте» - третья часть детективной истории. Партнера Татьяны, следователя Павла, играет Александр Пашков. Татьяна и Павел не только блестящий тандем, способный раскрыть любое преступление – они также проживают историю любви, которая разворачивается прямо на глазах зрителей.

- В третьем сезоне мою героиню ждет важная встреча. Мы узнаем одну болезненную составляющую ее прошлого, которая сильно повлияла на ее судьбу, на выбор ее профессии и на то, почему она так общается с людьми, почему такая резкая, почему не доверяет мужчинам, - говорит Дарья Румянцева. – А отношения с Павлом будут развиваться. Павел, конечно, идеальный партнер для Танюши, потому что он обладает невероятным терпением, очень сильно ее любит и принимает такой, какая она есть, это очень важно. Он принимает Таню со всеми ее уязвимостями, с ее непростым характером. И, приоткрою завесу тайны и интриги - в конце 3 сезона нас всех ждет небольшой сюрприз…

Премьера «Танцев в темноте» состоится 22 марта в 18.20. А в субботу 25 марта пройдет премьера новой картины «Тихая гавань». Ее главная героиня - оперативница Саша Ливнева, дочь генерала МВД, которую играет Дарья Храмцова. Приехав в тихий провинциальный город, она вызывает много вопросов у новых коллег. В том числе и тем, что держит дистанцию с симпатичными коллегами мужского пола…

- Никто не понимает, зачем капитан полиции из Москвы переводится в глушь. И в начале мы видим очень закрытую Сашу, немного сломленную из-за смерти отца, как будто в «маске», изначально она может показаться даже грубоватой и чрезмерно безэмоциональной, но это всего лишь защита, - рассказывает Дарья. - Моя героиня очень сильная, почти стальная, с хватким умом, и очень предана своему делу. Меня покорили ее отношения с отцом – она выросла в большой отцовской любви. Хотя, зачастую, такие сильные персонажи как Саша брошены по жизни и с детства претерпевают много несправедливости.

Впереди телезрителей ждет еще много детективных премьер, и, конечно, продолжение уже полюбившихся сериалов. Новые герои, новые расследования и новые яркие истории – каждую неделю новый сериал на ТВЦ!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.