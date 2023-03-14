Дождались: премьера «Чебурашки» на START!

Историю об «ушастике» посмотрели почти 23 млн кинозрителей, а теперь к ним присоединятся и подписчики START: 16 марта премьера главного кассового хита состоится в онлайн-кинотеатре. У тех, кто уже посмотрел фильм на большом экране, появится возможность пересмотреть семейную сказку вновь — и заодно узнать подробности создания картины из эксклюзивного фильма о фильме.

Кинопремьера новых приключений культового персонажа состоялась 1 января. Всего за две недели «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, обогнав «Аватара» Джеймса Кэмерона, державшегося в лидерах более 10 лет. Сборы семейного приключения в России и других странах СНГ превысили 6,8 млрд рублей.

«Достоевский когда-то говорил: “Каждый из нас предан либо кому-то, либо кем-то” — и здесь история о преданности и о предательстве, о дружбе и надежде, о семье и любви, и о прощении, — делится впечатлениями Полина Максимова, сыгравшая Таню, талантливого кондитера и дочь Гены. — Чебурашка всех нас, так или иначе, делает детьми, и мы становимся искреннее и как-то лучше. Хочется, чтобы люди, посмотрев наше кино, тоже об этом вспомнили. Несмотря на то, что это Чебурашка, он рождает очень много человеческого».

Актриса признается, что главные сложности на съемках возникали при работе с CG-персонажем, ведь за образ Чебурашки отвечали не только исполнительница главной роли Ольга Кузьмина, озвучившая зверька, но и дублер, и игрушка, и «синяя штука в форме Чебурашки с ушами», и даже пустое место: «Приходилось подключать воображение и додумывать: как вот Чебурашка себя ведет? Нам же надо точно понимать, что он делает, чтобы мы все реагировали как персонажи, каждый по-своему, разумеется, но на одно и то же действие. Это знаете, как такой актерский квест на преодоление самого себя».

Для Сергея Гармаша работа с несуществующим партнером стала своего рода возвращением к истокам: «По первому образованию я актер театра кукол, закончил кукольный факультет Днепропетровского театрального училища и проработал целый год в театре кукол. Это не так трудно — играть с куклой, а практически во всех кадрах моего общения с Чебурашкой это либо одна кукла, либо вторая. Это просто такая актерская задача, которая вполне выполнима, и тут же еще существует Оля Кузьмина, которая очень сильно помогала из-за кадра, особенно в диалоговых сценах».

Дмитрий Лысенков признается, что черпал вдохновение при работе со своим персонажем из первоисточника, ведь Ларион происходит… от крысы Ларисы. «Я попытался привнести что-то крысиное в этот образ. Мыши все время шевелят как-то носом, поэтому я решил тоже этим воспользоваться, — говорит актер. — Кстати, я впервые столкнулся с тем, что в сценарии были напечатаны референсы и даже главные персонажи. Ларион тоже был напечатан, была моя фотография. В некотором смысле не знал, как относиться: я уже утвержден или это просто такой референс противности, Дмитрий Лысенков? (смеется)».

На финальных титрах фильма звучит легендарная «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже…»). «Запись трека поначалу вызывала волнение Сергея Леонидовича Гармаша, — рассказывает композитор, музыкальный продюсер START Иван Канаев. — Хоть он и записывал раньше песни для фильмов, все они были очень мужские, с характером, разухабистые, а тут нужна была трогательность и доброта. Но в какой-то момент он прислал видео с удобной для него тональностью исполнения, и мы поняли: все будет в порядке. Записали прекрасную версию, даже с несколькими разнохарактерными дублями финального припева, так что для меня не было удивлением, когда в кинотеатре и дети, и взрослые начали подпевать: “А я играааю…” — с первого же припева».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.