Открыт прием заявок на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival 2023

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2023 открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе. Заявку можно подать до 15 апреля, к участию принимаются премьерные фильмы любого хронометража.

Национальный конкурс — единственная конкурсная программа на Beat Film Festival, существующая с 2015 года. Победителей выбирает жюри, состоящее из профессионалов киноиндустрии. Первые места получают денежные призы.

Нацконкурс был создан для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров. За последние два года у программы появилась собственная призовая статуэтка, отдельный куратор и команда отборщиков. Но главное — показы и события Нацконкурса стали важным местом встречи для зрителей фестиваля Beat и российских документалистов, которые продолжают снимать кино о культуре и сообществах.

Обратить на новых авторов пристальное внимание индустрии и публики, дать им площадку для высказывания — как и прежде, одна из ключевых задач для команды фестиваля.

«Программа Нацконкурса, над которой в последние два года мы работаем с отдельным вниманием, и сейчас не потеряла своего значения внутри фестиваля. Напротив, стало казаться особенно важным увидеть, какие фильмы сделали российские документалисты за прошедший год, — и что из них мы можем показать на фестивале. Все это время мы, каждый по-своему, фиксировали и осмысляли действительность; искали, обдумывали и открывали заново свое место внутри культур и сообществ. Пришло время поделиться наблюдениями друг с другом», – говорит программный менеджер Нацконкурса Наиля Гольман.

В Национальном конкурсе Beat Film Festival могут принять участие документальные фильмы любого хронометража, предлагающие смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом. Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2022 или 2023 году, а также иметь премьерный статус. Заявки на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival 2023 принимаются на сайте фестиваля.

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