На кинофестивале в Выборге состоялась премьера фильма «Привет, мама» режиссера Или Малаховой

Минувшим вечером на кинофестивале в Выборге прошла премьера фильма «Привет, мама», спродюсированного компанией Форест-Фильм совместно с онлайн-кинотеатром START. Первым зрителям картину представили автор сценария и режиссер Иля Малахова, исполнительница главной роли Дарья Савельева и оператор Мария Фалилеева. Премьерный статус показа — повод особой гордости для Выборгского смотра, отметил программный директор фестиваля Андрей Апостолов. Уже в сентябре картина отправится в Сан-Себастьян, где состоится международная премьера.

«Привет, мама» — это история о позднем взрослении и преодолении детских травм. Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Аглая Тарасова. Продюсер фильма — основатель кинокомпании Форест-Фильм Наталья Дрозд, которая стоит за созданием таких картин как «Один маленький ночной секрет», «Снегирь», «Купе номер 6», «Аритмия», «Сердце мира». Сопродюсер картины — генеральный директор компании All Media Георгий Шабанов, в чьем послужном продюсерском списке не только большие зрительские картины, но также и авторские фильмы – «Дело», «Голиаф», «Подельники». Фильм «Привет, мама» создан при поддержке Министерства культуры РФ.

Кире (Дарья Савельева) 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит «такую» семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.

Показ завершился обсуждением фильма. Картина, снятая в Санкт-Петербурге, отозвалась первым зрителям — жителям Выборга и Ленобласти, которые переполняли зал. Город в фильме стал не просто фоном, а полноправным участником событий: знаковые места, понятные и узнаваемые, соединились с уютными спальными районами и трамвайными маршрутами, создавая хрупкий и сокровенный мир главной героини.

Личную интонацию фильма отметили и зрители, и журналисты. Иля Малахова рассказала, что прототипы главных героинь — она сама и ее сестра: «Во всех них есть что-то от меня, что-то от моей сестры, от моих подруг. Линия с молодой матерью — это история, подсмотренная мною в детстве. Она жила рядом и, когда я проходила мимо ее окон на первом этаже, видела свет, который вызывал у меня зависть к какому-то недоступному миру. Мне казалось, что в этой молодой девочке, которая родила, есть недосягаемый чистый мир».

Усиливает экранную семейную историю фильма «Привет, мама» еще и тот факт, что часть сцен Иля Малахова снимала в собственной квартире, а в качестве актеров выступили ее дети: Александра (Дуся) Бакурадзе и Лери Бакурадзе.

После Выборга картина продолжит фестивальное шествие: международная премьера фильма состоится в сентябре в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания) и будет представлена в секции молодых режиссеров — одной из самых престижных программ фестиваля.

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