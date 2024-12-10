На конференции Al Journey доклады на главной сцене будут переводиться на русский жестовый язык

Уже второй год подряд Сбер делает свою технологическую конференцию доступной для всех. 11 разделов сайта международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») протестированы незрячими экспертами и адаптированы для скринридеров (программы, которые озвучивают действия пользователя на экране компьютера или смартфона).

А для людей с нарушениями слуха все трансляции с главной сцены будут в режиме реального времени переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ). За качественный перевод отвечают 7 переводчиков РЖЯ из ведущих вузов страны, поэтому им под силу перевод даже самых сложных технических докладов. Чтобы включить режим перевода, нужно выбрать РЖЯ в списке языков: кнопка с изображением наушников находится в правом нижнем углу трансляции.

«Из-за особенностей здоровья людям с инвалидностью сложнее получить хорошее образование и устроиться на хорошую работу. И если мы не будем делать искусственный интеллект доступным для всех, если не дадим людям с инвалидностью возможность изучать и развивать новые технологии, то этот разрыв будет только нарастать. Мы так точно не хотим. Новые технологии должны помогать людям с инвалидностью, а не создавать новые барьеры. Поэтому даже сложное надо обязательно делать доступным, как делают доступными спортивные или культурные мероприятия», – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артём Алёшкин.