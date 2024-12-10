РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUНа конференции Al Journey доклады на главной сцене будут переводиться на русский...

На конференции Al Journey доклады на главной сцене будут переводиться на русский жестовый язык

editor
By editor
21
Внимание! АртМосковия!

Уже второй год подряд Сбер делает свою технологическую конференцию доступной для всех. 11 разделов сайта международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») протестированы незрячими экспертами и адаптированы для скринридеров (программы, которые озвучивают действия пользователя на экране компьютера или смартфона).

А для людей с нарушениями слуха все трансляции с главной сцены будут в режиме реального времени переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ). За качественный перевод отвечают 7 переводчиков РЖЯ из ведущих вузов страны, поэтому им под силу перевод даже самых сложных технических докладов. Чтобы включить режим перевода, нужно выбрать РЖЯ в списке языков: кнопка с изображением наушников находится в правом нижнем углу трансляции.

«Из-за особенностей здоровья людям с инвалидностью сложнее получить хорошее образование и устроиться на хорошую работу. И если мы не будем делать искусственный интеллект доступным для всех, если не дадим людям с инвалидностью возможность изучать и развивать новые технологии, то этот разрыв будет только нарастать. Мы так точно не хотим. Новые технологии должны помогать людям с инвалидностью, а не создавать новые барьеры. Поэтому даже сложное надо обязательно делать доступным, как делают доступными спортивные или культурные мероприятия», – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артём Алёшкин.

Предыдущая статья
Цепи и кожа: совместная съемка Джигана и Вали Карнавал удивила публику
Следующая статья
«Тайны ВДНХ»: новая книга раскрывает неизвестные факты

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru