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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Традиционные навыки рисования для художника компьютерной графики

editor
By editor
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художник
Изображение – классический пример 2D-графики, созданный с применением нейросетевых технологий

Компьютерная графика (КГ) является одной из самых захватывающих и быстро развивающихся областей информационных технологий. Она охватывает создание и обработку изображений с помощью компьютеров и включает в себя различные техники и приемы для визуализации данных и создания визуально насыщенного контента.

История и развитие

История компьютерной графики начинается в середине XX века с простейших визуальных отображений на мониторах ЭВМ. В 1960-х годах были разработаны первые алгоритмы для рисования точек и линий, что ознаменовало начало эры графических изображений.

1970-е годы стали периодом значительного прогресса благодаря развитию аппаратного и программного обеспечения. В это время были созданы первые графические интерфейсы пользователя (GUI), что значительно упростило взаимодействие человека с компьютером.

1980-е и 1990-е годы ознаменовались переходом от двумерной графики к трехмерной. Появились такие программы, как AutoCAD и 3D Studio Max, которые открыли новые горизонты для дизайнеров и архитекторов.

Сегодня компьютерная графика находит широкое применение в различных сферах:

  • Кино и анимация: Создание спецэффектов, персонажей и окружения, которые невозможно снять на камеру.
  • Игровая индустрия: Разработка виртуальных миров и персонажей, реализация эффектов и взаимодействий.
  • Реклама и маркетинг: Создание привлекательных визуальных материалов.
  • Медицина: 3D-визуализация органов и систем, обучение и планирование операций.

Учим в школе?

Умения рисовать традиционными методами могут существенно улучшить работу художника в сфере компьютерной графики, предоставляя несколько ключевых преимуществ:

1. Основа для понимания форм и перспективы

Знание классического рисунка помогает лучше понимать трехмерные формы, пропорции и перспективу. Это особенно важно в 3D-моделировании и анимации, где необходимо точно представлять объекты в пространстве.

2. Чувство композиции

Опытный художник традиционного искусства знает, как организовать элементы на холсте таким образом, чтобы достичь гармонии и вовлеченности зрителя. Эти навыки переносятся на создание сцены в компьютерной графике или дизайне интерфейсов.

3. Понимание света и тени

Опыт в традиционном рисовании и живописи помогает лучше понимать, как свет и тень взаимодействуют с объектами. Это знание критически важно для создания реалистичных визуализаций и текстур в компьютерной графике.

4. Колористика и теория цвета

Умение смешивать цвета и понимание их взаимодействий значительно улучшают качество компьютерных работ, будь то создание текстур, иллюстраций или анимаций.

5. Развитие уникального стиля

Традиционные художественные навыки позволяют развить свой уникальный стиль, который можно интегрировать в цифровые работы, создавая оригинальные и узнаваемые произведения.

6. Навыки наброска и концепт-арта

Умение быстро визуализировать идеи и создавать наброски на бумаге или цифровом планшете—важный навык для концепт-художников, работающих над разработкой персонажей, сцен и объектов.

7. Текстурирование и детализация

Опыт работы с текстурами традиционных материалов улучшает способность создавать сложные и реалистичные текстуры в цифровой среде, что необходимо для 3D-моделирования и анимации.

8. Критическое мышление и решение проблем

Таким образом, навыки традиционного рисования предоставляют художнику в области компьютерной графики фундаментальные знания и чувство искусства, которое помогает создавать более качественные, эстетичные и выразительные цифровые произведения. А классические художественные практики – рисунок, живопись, композиция, развивают навыки критического мышления и решение проблем, которые помогают в сложных задачах, связанных с разработкой графики и дизайна.

Но, для понимания компьютерной графики классических навыков недостаточно. Необходимо и понимание технологии.

Технология

Компьютерная графика делится на несколько основных типов, каждый из которых имеет свои особенности, применение и технологии.

1. Растровая (пиксельная) графика

Растровая графика основана на изображениях, состоящих из пикселей. Каждый пиксель имеет свой цвет, и все вместе они формируют изображение.

  • Преимущества: Хорошо подходит для фотографий и изображений с богатой текстурой и деталями.
  • Недостатки: При увеличении может терять качество и становиться размытым.
  • Использование: Фотографии, цифровая живопись, веб-графика.

Форматы файлов: JPEG, PNG, BMP, GIF.

2. Векторная графика

Векторная графика использует математические формулы для определения форм, линий и цветов, что позволяет масштабировать изображения без потери качества.

  • Преимущества: Изображения могут быть увеличены без потери резкости и четкости.
  • Недостатки: Плохо подходит для фотографий и изображений с множеством мелких деталей и градаций цветов.
  • Использование: Логотипы, иллюстрации, шрифты, инженерная и архитектурная графика.

Форматы файлов: SVG, AI, EPS, PDF.

3. Трехмерная (3D) графика

Трехмерная графика используется для моделирования объектов в трехмерном пространстве.

  • Преимущества: Позволяет создавать реалистичные модели и анимации, использовать эффекты освещения и текстуры.
  • Недостатки: Требует больше вычислительных ресурсов и времени на создание.
  • Использование: Игры, кино, анимация, архитектурные визуализации, научные симуляции.

Программы: Blender, Maya, 3ds Max.

4. Фрактальная графика

Фрактальная графика генерируется на основе математических алгоритмов и подходит для создания сложных узоров и естественных текстур.

  • Преимущества: Генерация сложных и детализированных узоров и форм.
  • Недостатки: Ограниченное применение, в основном декоративные и научные задачи.
  • Использование: Компьютерное искусство, моделирование природных форм (например, облаков, гор).

5. Физически основанный рендеринг (PBR)

PBR — это подход к рендерингу, который стремится к фотореалистичности путем моделирования физического поведения света.

  • Преимущества: Более реалистичные визуализации, особенно для материалов.
  • Недостатки: Требует значительных вычислительных ресурсов.
  • Использование: Высококачественные визуализации в фильмах и видеоиграх.

Каждый из этих типов компьютерной графики имеет свои уникальные применения и играет важную роль в различных отраслях, от искусства и дизайна до науки и индустрии развлечений.

Сегодня компьютерная графика вышла на совершенно новый уровень благодаря развитию технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и виртуальной реальности. Технологии глубокого обучения позволяют создавать более реалистичные модели и визуальные эффекты. Виртуальная и дополненная реальность открывают новые перспективы для взаимодействия пользователей с цифровым контентом.

Компьютерная графика продолжает эволюционировать, создавая новые возможности для творчества, обучения и бизнеса. Будущее этой области обещает быть ещё более увлекательным благодаря непрерывному развитию технологий и их интеграции в повседневную жизнь. Взаимодействие между художественными идеями и технологическими инновациями продолжает вдохновлять и удивлять, предлагая безграничные возможности для визуального повествования и коммерческого использования.

Ольга НЕСНОВА

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