На Красной площади объявили лучших чтецов Международного конкурса «Живая классика»

В рамках XI Книжного фестиваля «Красная площадь» состоялся Суперфинал XIV Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Талантливые школьники от 10 до 17 лет боролись за звание Лучшего чтеца. Из пяти финалистов-россиян и шести победителей международного финала жюри выбрало трех абсолютных победителей. Лучшими юными чтецами стали Элина Халгаева, 14 лет из Республики Калмыкия, которая прочитала «Блокадного пса Трезорку» Александра Смирнова, Богдан Золотовский, 12 лет из Приморского края с юмористическим рассказом Виктора Драгунского «Тиха украинская ночь» и Данил Панченко, 17 лет из Ханты-Мансийского автономного округа со сказкой Евгения Клюева «Отрывной календарь».

«Сегодняшний день стал праздником чтения. Мы получили настоящее удовольствие. Ребята все абсолютно блестящие: прошли огромное количество этапов. Для нас все они уже победители», — подчеркнула президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, рассказав, что в конкурсе появились новые направления. «В этом году мы впервые попросили участников написать рецензии на выбранные книги. А также проверили их общий культурный уровень с помощью тестирования. Это направление мы будем развивать и дальше. Впервые появилась отдельная номинация по современной литературе. В будущем планируем добавить номинацию по фантастике», — добавила Марина Смирнова.

На Красной площади прозвучали отрывки из произведений таких классических авторов, как Владимир Железников, Чингиз Айтматов, Леонид Андреев, Валентин Катаев, Елена Верейская, Лев Толстой, а также современных писателей — Анны Никольской, Рустема Шарафисламова.

Суперфинал оценивало экспертное жюри, председателем которого выступил писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов. Также ребят оценивали российский актёр театра и кино, певец, телеведущий Михаил Полицеймако, актриса театра и кино, певица, телеведущая Елизавета Арзамасова, режиссер, педагог по актерскому мастерству ГИТИСа Тарас Белоусов, общественный деятель, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, актер театра и кино Эльдар Калимулин, детская писательница Марина Москвина.

«Часто говорят о талантливых актерах, писателях, поэтах, художниках и никто не говорит о талантливых читателях, а на самом деле талантливый читатель — это мечта любого писателя, это тот читатель, который идет с тобой в унисон, который понимает каждую твою запятую, каждое слово, — сегодня имеем счастье видеть таких талантливых читателей», — отметила Почетный гость Суперфинала, писательница Тамара Крюкова.

«Горжусь каждым, кто прочитал серьезные отрывки на этой сцене. Спасибо им за смелость, труд, восприятие жизни, спасибо за то, что показывают пример начинающим чтецам. Уверена, что в выборе произведений ребятам помогали учителя, взрослые, родители, здорово, что это совместный выбор детей и окружения ребенка. Это о многом говорит», — поделилась член жюри, актриса Елизавета Арзамасова.

«Хотелось слушать и слушать каждого, прекрасно выбранные тексты, здорово читали. Конкурс пролетел – хотелось бы еще, чтобы каждый ребенок побольше выступил, может быть, о себе даже рассказал минутку. Приятно, что разные лица и голоса, у каждого свой талант. Искусство чтеца, на самом деле, заключается в том, чтобы сделать так, чтобы текст, независимо от его качества, взлетел. И у победителей это получилось. Для ребят важный факт выступить на главной площади страны, не испугаться, не растеряться, не запнуться, не забыть. Получилось красивое действо», — похвалил участников Суперфинала председатель жюри, писатель Алексей Варламов.

«Я не первый раз уже участвую в конкурсе, был и в жюри, и вел конкурс. Смотрю на конкурс с оптимизмом – талантливые дети не заканчиваются. Рождаются снова. И каждый год их воспринимаешь по-новому. Я всех поздравляю и призываю любить русскую живую классику, русский язык. Сейчас многие произведения звучат по-другому. Для таланта большое значение имеет то, что в тебе заложено, но самое главное, усидчивость, упорство, желание всему вопреки идти дальше», — рассказал член жюри, телеведущий Михаил Полицеймако.

«Живая классика» — крупнейший литературно-театральный конкурс в России среди школьников. Ежегодно участвует свыше 2,5 млн человек из 80 стран и всех регионов России. Его цель возродить в сознании молодых людей ценность чтения, расширить их кругозор, приобщить к традициям и глубоким знаниям о своей истории и культурном наследии. Фонд «Живая классика» создаёт условия для творческого самовыражения школьников, пробуждает интерес к чтению и культурному развитию у подростков, способствует повышению уровня культуры носителей русского языка из разных стран и объединяет людей через живое слово.

Проект реализуется под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации, при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества), с использованием гранта Фонда президентских грантов и грантовой поддержке Движения первых.